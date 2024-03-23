“من هنا”.. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 في كافة المراحل الدراسية

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على طلب أولياء الأمور والطلاب في كافة المراحل الدراسي بضرورة مراعاة مواعيد الأعياد الدينية عند تحديد مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024، ومنها فقد تم إجراء بعض التعديلات على الجداول لتتناسب مع كافة الأعياد الموجودة في الفصل الدراسي الثاني، إليكم التفاصيل.

تعديل مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024

فقد طالب أولياء أمور الطلاب من الأخوة المسيحيين وزارة التربية والتعليم من خلال مجموعة الحوار المجتمعي التربوي من خلال تطبيق واتساب بضرورة عدم تحديد جدول الامتحانات خلال أيام الأعياد، وبالفعل وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إجراء تعديل مواعيد امتحانات الترم الثاني لمراحل النقل والشهادة الإعدادية و الدبلومات الفنية 2024.

كما شددت الوزارة كل كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس كذلك على ضرورة الالتزام بالتعديل وذلك كما يلي:

تبدأ امتحانات مرحلة النقل والشهادة الإعدادية من يوم الرابع من مايو حتى 23 مايو 2024.

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية من يوم 25 مايو حتى يوم 6 يونيو 2024.

وأكد الوزارة أن قرار تعديل مواعيد الجدول اتخذ لتنظيم مواعيد الامتحانات حتى لا تتعارض مع مواعيد الأعياد الدينية.

ومن جانب أخر فقد أكدت وزارة التربية والتعليم بعدم تعديل مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ من يوم الإثنين 10 يونيو وتستمر حتى يوم السبت 22 يونيو 2024.

أعياد وعطلات الفصل الدراسي الثاني

هناك عدد من الأعياد الدينية المسيحية خلال الفصل الدراسي الثاني وهي: