“الحلقة الأولى“ مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني بأقوى الأحداث التاريخية

مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني هو واحد من المسلسلات التركية التاريخية والذي نجح في جذب عدد كبير من المشاهدين من مختلف الدول العربية، يروي المسلسل قصة صلاح الدين والصراعات التي خاضها من أجل تحرير البلاد من الصليبيين وتوسيع الرقعة الإسلامية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كل ما يخص المسلسل والقنوات الناقلة.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني

يجب العلم أن القائد صلاح الدين معروف بقوته وشجاعته والجدير بالذكر أن له تاريخ عظيم حيث أنه خاض عدد كبير من المعارك وذلك من أجل تحرير القدس من سيطرة الصليبيين، يعرض المسلسل على قناة trt التركية وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر ويعرض في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما يعرض في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات وذلك بالنسبة للجزء الأول منه، أما الجزء الثانب من المسلسل فمن

تردد قناة Trt التركية على نايل سات

يمكنك الآن تثبيت القناة بسهولة على الرسيفر ومتابعة المسلسل من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11042.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة تي آر تي على القمر هوتبيرد

التردد: 11565.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل التصويب: ¾.

تردد قناة تي آر تي على القمر عرب سات

التردد: 12073.

معدل التصحيح: ¾.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

أبطال مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يشارك في المسلسل مجموعة من الممثلين المتميزين وهم: