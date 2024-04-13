” يابخت اللي هيشتري مفاجأة في أسعار الفراخ بعد اجازة العيد”.. بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء السبت 13 مارس 2024

شهدت بورصة الدواجن اليوم السبت 13 إبريل 2024 حالة من الاستقرار مما ينعكس على أسعار الفراخ بكل أنواعها، حيث استقرت الأسعار سواء في الأسواق أو المحلات، حيث يتساءل الجميع في مصر عن أسعار الفراخ بأنواعها وهذا ما سنوضحه لكم في الفقرات التالية.

استقرار بورصة الدواجن اليوم السبت 13 إبريل 2024

وبعد أن شهدت بورصة الدواجن اليوم حالة الاستقرار منذ عدة أيام وهذا ما نتج عنه استقرار في أسعار أنواع الفراخ المختلفة، وذلك على النحو التالي:

حيث يتراوح سهر الفراخ البيضاء اليوم ما بين 85 و86 جنيه مصري للكيلو الواحد من أرض المزرعة.

بينما يصل سعر الفراخ البيضاء للمستهلك ما بين 96 و97 جنيه مصري للكيلو الواحد، حيث تختلف الأسعار من مكان إلى أخر.

كما أستقر سعر الفراخ الساسو ليكون ما بين 89 و90 جنيه مصري للكيلو من المزرعة.

أما بالنسبة إلى سعر الفراخ الساسو للمستهلك تتراوح ما بين 97 و 100 جنيه مصري للكيلو.

وقد شهد سعر الأمهات البيضاء على نحو 72 جنيه مصري للكيلو الواحد في المزرعة، حتي توصل للمستكلك بسعر 80 جنية

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 13 إبريل 2024

ولكل من يسأل عن سعر الكتاكيت المختلفة اليوم فقد شهدت هي الأخرى حالة من الاستقرار، حيث يأتي الأسعار على النحو التالي: