سجلي واحلصي على 1100 دينار .. منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 والشروط المطلوبة

يشغل بال النساء بالجزائر في هذا الوقت الحالي منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 التي تم الإعلان عنها من جانب الوكالة الوطنية للتشغيل، فمن الجدير بالذكر أن تلك المنحة يتم إتاحتها للسيدة الجزائرية لكي يتم مساعدتها على العناية بأسرتها بالتحديد إذا كانت خريجة جامعية ولكن لا تقوم بالعمل وليس لديها مصدر دخل ثابت لها وفيما يلي سوف نرفق لكم تفاصيل تلك المنحة.

منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

توجد مجموعة من الأوراق والمستندات التي ينبغي أن تكون متوفرة في المرأة التي تريد أن تحصل على منحة المرأة الماكثة في البيت وفيما يلي أبرز هذه المستندات:

شهادة الإقامة.

شهادة الميلاد.

صك بريدي.

رقم هاتف.

صورة شخصية.

شهادة عالمية للمرأة المتزوجة.

شهادة من عدم الزواج إن كانت المرأة ليست متزوجة.

شهادة بحالة وفاة الزوج.

نسخة من بطاقة التعريف.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

في الحقيقة أن الحكومة الجزائرية تقوم باستهداف الأسر ذات الدخل المحدود لهذا توفر لهم المنح والمساعدات لهم في الشهر، ومن الجديد بالذكر أنه من الممكن الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت إن كانت المرأة تتوفر بها الشروط الآتية: