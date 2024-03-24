“سجل وخد فلوس” رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه والشروط المطلوبة للاستفادة منها 2024

لا يزال البحث عن طريقة تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه، وهذا بعد أن قامت وزارة القوى العاملة بالتنويه حول الخطوات اللازمة للحصول على تلك المنحة التي يتم تقديمها لجميع الأشخاص الذين يكونوا بحاجة لها، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم التسجيل في تلك المنحة وأيضا الشروط الخاصة بها.

تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

من الممكن تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنيهكن أن يتم تسجيل العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه بكل سهولة ويسر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل المصرية من خلال النقر على هذا الرابط

الخطوة الثانية انتقاء أيقونة تسجيل عمالة.

الخطوة الثالثة كتابة الرقم القومي بشكل صحيح في المكان المخصص له.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

شروط الحصول على منحة العمالة

تعتبر المنحة للعمالة غير المنتظمة مبادرة هامة هدفها دعم تلك الفئة المهمشة في المجتمع وإتاحة الحماية الاجتماعية لهم في حيز الظروف الاقتصادية العسيرة، ومن الجدير بالذكر أن لها شروط عدة من ضمنها:

الجنسية المصرية.

الإقامة بشكل دائم بأراضي مصر.

يجب أن يكون سن المتقدم بين 20 سنة و60 سنة.

الحالات التي يتم رفض صرف المنحة لها

ترفض صرف المنحة المالية التي أعلنتها الحكومة في الحالات التالية: