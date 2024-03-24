نزلها دلوقتي .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات 2024 ومميزات القناة

يقوم عدد كبير من الأشخاص بالتساؤل عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك فتلك القناة من أفضل القنوات التي تقوم بعرض العديد من البرامج الوثائقية والأفلام الخاصة بالطبيعة وكذلك التاريخ والعلم والحضارة، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم جميع ما يخص هذا التردد الخاص بتلك القناة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يقوم عدد كبير للغاية من محبي الأفلام الوثائقية بالبحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك وتعتبر تلك القناة من القنوات المشهورة بالوطن العربي، وذلك يرجع إلى أنها تقوم بعرض عدد كبير من الأفلام الوثائقية والبرامج التي لا تحصى كذلك أنها تقوم بعرض برامج مختلفة مثل برنامج علم البسطاء وأيضا برنامج اكتشاف عالم المحيطات، علاوة على برنامج رحلات الحيوانات المذهلة، وغيرهم من البرامج الأخرى وقد جاء تردد هذه القناة كما يلي:

التردد 11226

القمر الصناعي نايل سات

معدل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 30000

نبذة عن قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتسم قناة ناشيونال جيوغرافيك بإنتاجاتها الفريدة التي تقوم بتسليط الضوء على كلًا من البيئة وأيضًا الحياة البرية، كذلك أنها تقوم بتقديم وثائقيات في التاريخ وأيضًا مختلف الحضارات القديمة، هذا بجانب أنها تكون قناة مجانية تمامًا، فمن الممكن لكل الأشخاص استقبالها، وتتسم كذلك بأنها تقوم ببث المحتوى الخاص بها بمختلف الجودات sd و hd، هذا بالإضافة إلى أنها تكون موجودة على مختلف الأقمار الصناعية، وتجدر الإشارة بأن تلك القناة استطاعت أن تحصد شعبية كبيرة جدًا، وهذا بفضل المحتوى المميز الذي تقوم بعرضه، كما أنها تقوم بعرض المحتوى طوال اليوم مجانًا.