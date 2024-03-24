لولو لسه بتزن .. اضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024 التحديث الأخير بجودة HD

الآن يزداد بحث الآباء حول معرفة تردد قناة وناسة فهذه القناة لا يتوقف البحث عليها من جانب المواطنين، بالتحديد في هذا الوقت الحالي لأنها استطاعت أن تنال على إعجاب الجمهور هذا بالإضافة إلى أن القناة تمتلك العديد من المميزات التي لا تحصى ومن الجدير بالذكر أن القناة تمتلك باقة كبيرة من المشاهدات وفيما يلي سوف نرفق لكم التردد الجديد الخاص بها.

تردد قناة وناسة

من الممكن أن تضبط تردد قناة وناسة بكل سهولة ويسر من خلال إدخال تفاصيل التردد بجهاز الرسيفر الخاص بك وفيما يلي تفاصيل التردد الجديد المتعلق بها:

التردد 11430

القمر الصناعي نايل سات

معدل الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

مميزات قناة وناسة

قناة وناسة تكون من بين القنوات التي يرغب الأطفال في مشاهدتها دومًا، وهذا يرجع إلى الأغاني والأناشيد المميزة التي باستمرار تقوم القناة بعرضها، كذلك أن القناة تمتلك العديد من السمات من ضمنها ما يلي: