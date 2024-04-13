اوعي الجمعية تنصب عليك”.. نصيب الفرد الواحد في الزيت والسكر شهر أبريل؟ وزارة التموين توضح

يتساءل الكثير من المواطنين الذين يمتلكون البطاقات التموينية عن نصيب الفرد الواحد في الزيت والسكر شهر أبريل الأمر الذي جعل وزارة التموين والتجارة الداخلية تجيب على هذا السؤال موضحة نصيب الفرد من هذه السلع الغذائية وهو ما سنتحدث عنه خلال مقالنا هذا.

نصيب الفرد الواحد في الزيت والسكر شهر أبريل

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نصيب الفرد الواحد في الزيت والسكر شهر أبريل موضحة أن الفرد الواحد المقيد في بطاقة التموين يحصل على زجاجة زيت واحدة وزن 800 مللي جرام بحد أقصى عدد 4 زجاجات في البطاقة الواحدة، بينما نصيب الفرد من السكر الأبيض هو مقدار كيلو جرام بحد أقصى عدد 6 كيلو جرامات في البطاقة الواحدة.

طريقة استخراج بطاقة التموين لأول مرة من دعم مصر

يمكن أن يقوم المواطنين استخراج بطاقة التموين لأول مرة الكترونيا عن طريق موقع دعم مصر وذلك من خلال اتباع الإجراءات التالية: