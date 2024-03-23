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“رسمياً”.. صرف 50 ألف د.ج منحة للفلاحين المتضررين من الفيضانات 2024 والشروط المطلوبة

صورة ahmedaly ahmedalyمنذ 9 ساعات
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50 ألف دج منحة للفلاحين
50 ألف دج منحة للفلاحين

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن قرار صرف 50 ألف دج منحة للفلاحين الذين تضرروا من الفيضانات الأخيرة، حيث تم اتخاذ القرار في جلسة مجلس الوزراء التي كانت برئاسته يوم الأحد الماضي 10 مارس 2024، سنقدم لكم في هذا الشروط المطلوبة هذه المنحة، كما سنوضح لكم كيفية التسجيل بالخطوات.

50 ألف دج منحة للفلاحين

يتعرض الفلاحين إلى عدد من المشاكل والكوارث الطبيعية التي تسبب له الكثير من الأضرار، فقد قرر الرئيس الجزائري تخصيص 50 ألف دج منحة للفلاحين لمواجهة هذه التحديات والأضرار التي تنتج عن هذه الكوارث لإعادة ترميم وتأهيل الأراضي الزراعية المتضررة.

شروط الحصول على منحة الفلاحين في الجزائر

فقد وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من يرغب في التقديم للحصول على منحة الفلاحيين التي تقدر بقيمة 50 ألف دينار جزائري، وهي على النحو التالي:

  • يجب أن يكون الفلاح قد تضرر بسبب الفيضانات.
  • كما يجب أن يكون مسجل في مصالح الفلاحة.
  • على الفلاح تقديم ملف يضم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، وهي:
    • صورة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالفلاح.
    • صورة من بطاقة الفلاح.
    • أيضًا شهادة تثبت تضرره من الفيضانات.
    • تصريح تفيد بعد استفادة الفلاح بأي مساعدة أخرى من الدولة.
50 ألف دج منحة للفلاحين
50 ألف دج منحة للفلاحين

خطوات التسجيل للحصول على المنحة

حتى يتمكن الفلاح من التسجيل للحصول على المنحة، يجب إتباع الخطوات التالية:

  1. في البداية يجب بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية المتاح على شبكة الإنترنت.
  2. ثم ندخل على قسم “خدمات الفلاحين”.
  3. ومنها ندخل على خيار “الاستعلام عن منحة 50 ألف دج”.
  4. علينا أدخل رقم بطاقة الفلاح في الخانة المخصصة.
  5. وأخيرًا ننقر على أيقونة “الاستعلام” للحصول على نتائج الاستعلام بالتفصيل.
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صورة ahmedaly ahmedalyمنذ 9 ساعات
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صورة ahmedaly

ahmedaly

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