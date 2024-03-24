جديد..تردد قناة أون تايم سبورت القناة الناقلة لمباراة مصر وكوراتيا في كأس عاصمة مصر 2024

تردد قناة أون تايم سبورت، وهى القناة الوحيدة التي تنقل بطولة كاس عاصمة مصر الودية والتي يشارك بها المنتخب المصري وتمكن المنتخب المصري في أولي مبارياته الفوز بهدف دون رد أمام نيوزيلندا بقيادة المدير الفني الجديد للمنتخب المصرى الكابتن حسام حسن، وقد لاحظ مشجعي كرة القدم في مصر تطور أداء المنتخب بشكل كبير عن الفترة السابقة التي كانت تحت إدارة فيتوريا، واليك تفاصيل مباراة منتخب مصر القادمة في بطولة كاس العاصمة مصر 2024.

تردد قناة أون تايم سبورت

تقام بطولة كاس عاصمة مصر الودية لأول مرة في تاريخيا فى إطار فترة التوقف الدولي التي قررتها الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” والتي تستغلها المنتخبات حول العالم في الإعداد الجيد لبطولات المقبلة والتي منها يورو 2024، وقد كان من المقرر أن تقام البطولة فى الإمارات ولكن اعتذرت عن تنظيم البطولة، والتي أخذت مصر تنظيمها لتقام في العاصمة الإدارية بمشاركة اربع منتخبات فقط وهم المنتخب المصري المضيف ومنتخب تونس ومنتخب نيوزيلندا ومنتخب كوراتيا، وقد تأهل كلا المنتخب المصري والكوراتى إلي النهائي لتقام بمباراة النهائي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة1 بتوقيت مصر وفى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية وتنقل على قناة أون تايم سبورت المفتوحة.

مباراة منتخب مصر القادمة القنوات الناقلة

سوف ينقل عبر تردد قناة اون تايم سبورت مباراة منتخب مصر ومنتخب كوراتيا في نهائي بطولة كاس العاصمة مصر الجديد عبر إشارتها التالية:

قناة أون تايم سبورت 1