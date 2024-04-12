أرقام جلوس التاسع والثانوي موقع الإدارة العامة للاختبارات اليمن 2024

أوضحت وزارة التعليم اليمنية آلية الحصول على أرقام جلوس التاسع والثانوي 2024 من موقع الإدارة العامة للاختبارات، خاصة بعد أن أعلنت رسميًا مواعيد اختبارات الصف التاسع والثانوي، لهذا يقبل الطلبة والطالبات على الاستعلام عن أرقام الجلوس من أجل الدخول إلى الاختبارات، حيث أصبح الوصول إلى رَقْم الجلوس يتم إلكترونيًا في عدة خطوات بسيطة للغاية لا تستغرق أكثر من دقيقة، نكشفها إليكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني (البديل).

الإستعلام عن أرقام جلوس التاسع اليمن 2024

يلجأ التلاميذ في الصف التاسع اليمن 2024 إلى الحصول على رَقَم الجلوس قبل الدخول إلى الامتحانات وقبل الاستعلام عن النتيجة، حيث تتم خطوات الحصول على رَقَم الجلوس كالتالي:

ادخل إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات.

الضغط على القائمة الرئيسية في اليمن.

النقر على رقم الجلوس.

اختيار الصف التاسع.

سجل اسم الطالب.

خطوات معرفة أرقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024

بنفس الخطوات السابقة يمكنكم معرفة أرقام جلوس الثانوي العام ولكن الاختلاف بعد الدخول على القائمة الرئيسية حدد أرقام جلوس الثانوي، ثم كتابة الاسم بالعربي رباعي وتحقق من صحة الحروف، الجدير بالذكر أن اختبارات الثانوية العامة اليمنية تبدأ في الثاني والعشرين من شهر يونيو 2024، على أن يعلن جدول الاختبارات قبل أسابيع من بَدْء أول أيام الامتحانات.

المستندات المطلوبة قبل اختبارات الثانوية العامة اليمنية 2024

أعدت وزارة التعليم اليمنية عدة مستندات مطلوبة من أجل التسجيل في اختبار الثانوية العامة، تمثلت هذه الاختبارات في التالي (شهادة ميلاد الطالب، صورة مقاس 4*6، بطاقة الهُوِيَّة، سداد الرسوم المطلوبة).

جدول امتحان الثانوية العامة اليمن

اعتادت وزارة التربية والتعليم اليمنية على وضع جدول امتحان الثانوية العامة اليمن بشكل واحد في اخر 10 سنوات وبنفس ترتيب المواد كالتالي:

قران كريم.

تربية إسلامية.

لغة عربية.

فيزياء.

انجليزي.

جبر.

تفاضل وتكامل.

كيمياء.

احياء.

على أن يكون موعد الامتحان في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً ويستمر الامتحان حتي تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، اي يكون مدة الاختبار ثلاث ساعات.

الجدير بالذكر أن الجدول الرسمي لامتحان الثانوية العامة اليمن لم يعلن حتي الآن، إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح أرقام جلوس التاسع والثانوي موقع الإدارة العامة للاختبارات اليمن 2024.