“رسمياً”.. حظر استخدام الهواتف في جميع المدارس في مصر

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن الكتاب الدوري 8 وهذا بتاريخ 20/2/2024 الماضي لتفعيل الحظر لاستخدام الهواتف المحمولة في خلال سير العملية الدراسية بكافة المدارس.

حظر استخدام الهواتف في جميع المدارس في مصر

وحتى يتم تحقيق النظام والانضباط في سير العملية الدراسية فقد نص الكتاب الدوري والذي صدر عن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يفعل بقوة وبحزم التطبيق للأحكام المقررة وهذا بموجب المادة۲۱المخالفة رقم (۳) من القرار الوزاري رقم (187) وهذا في سنة ۲۰۲۳ حيث تم إصدار لائحة تنص على الانضباط المدرسي والتعليمي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي الخاصة بحظر الاستخدام للهواتف المحمولة وهذا خلال العملية التعليمية في جميع المدارس.

كما أن الكتاب الدوري نص على أن يعمل بالكتاب الدوري وعلى جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – والتنفيذ لجميع ما ورد من الأحكام بحزم، وعلى كافة الجهات المعنية المتابعة والتنفيذ لذلك.

اجتماع اللجنة التنفيذية

فقد ترأس الدكتور رضا حجازي، اليوم، الاجتماع للجنة التنفيذية للتوصيات والمخرجات للجنة التعليم والتي عقدت في إطار الحوار الوطني وهو بعنوان “الطريق نحو الجمهورية الجديدة”، لعرض النتائج الخاصة بجهود اللجنة، في ضوء التوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لدراسة وتنفيذ المخرجات للحوار الوطني في كافة الملفات.

وقد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن إطلاق الحوار الوطني قد عكس مدى الإيجابية للمشاركة المجتمعية لجميع الأطراف للنقاش حتى يتم الوصول إلى الحلول في مختلف التحديات، والقيام بالأخذ بالأفكار الجديدة المميزة، وقدم أكد على التوصيات التي خرجت بها اللجنة للتعليم في الحوار الوطني والتي تهدف لتحقيق التطور الملموس في جميع الملفات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

وقد استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الاجتماع، النتائج الخاصة بجهود اللجنة التنفيذية والتي وجه بتشكيلها حتى يتم تنفيذ التوصيات بها، فقد أكد أنها تتماشى مع الأهداف للخطة الإستراتيجية للوزارة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩ والتي قامت بالسعي بكافة الجهود حتى يتم التنفيذ لجزء كبير منها خلال الفترة الماضية.