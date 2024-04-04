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“العبها بدون نت” خطوات تنزيل لعبة اي فوتبول 2024 للموبايل مع التحديث الجديد للإصدار الجديد 3.4.0 eFootball PES
تعتبر لعبة اي فوتبول 2024 من أشهر وأجمل ألعاب كرة القدم على الإطلاق، حيث تتميز اللعبة بالعديد من المميزات التي جعلتها تتربع على عرش ألعاب كرة القدم الإلكترونية، وفي ذات السياق قامت شركة Konami بتحديث لعبتها الشهيرة لكرة القدم، حيث تغير اسمها من Pro Evolution Soccer إلى eFootball، والآن تُعرف بـ eFootball 2024، وهذا التغيير جلب معه تحديثات واسعة أثرت على تجربة اللعب المألوفة لدى المعجبين، مما أدى إلى تجربة مختلفة قليلاً عن المعتاد، وبالرغم من بداية صعبة للإصدار الجديد، إلا أن اللعبة شهدت تحسينات ملحوظة في أسلوب اللعب وأضافت عناصر جديدة مثيرة للاهتمام، ومع ذلك، فقد تم إزالة الكثير من المحتوى المفضل لدى اللاعبين من الإصدارات السابقة.