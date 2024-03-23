راتب الرعاية الاجتماعية يدفع بالمتزوجين لـ الطلاق الوهمي 2024

مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير وملحوظ في العراق ومع قيمة الدعم والرواتب المنخفضة، ما جعل الكثير من المتزوجين إلى اللجوء إلى القيام بالطلاق الوهمي بالاتفاق فيما بينهما بهدف الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية الذي يعد الطلاق من أهم شروط الحصول عليه، لمزيد من التفاصيل تابعوا الفقرات التالية.

حاجة المواطنين إلى راتب الرعاية الاجتماعية بالعراق

فقد أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على وقوع حالات كثيرة جدًا للطلاق الوهي أي الطلاق الصوري، وذلك لإبقاء الصفة الشرعية بين الزوجين، وذلك بهدف الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية الذي يعد من أهم شروط الحصول عليه هو أن يكون المتقدمة سيدة مطلقة.

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة “نجم العقابي” أن الوزارة لاحظت هذه الحالة في الأعوام القليلة الماضية واكتشفت عدد من الطلاق الصوري عبر الباحث الاجتماعي، وقد بينت عدد من التقارير بوجود اتفاق بين الزوجين على إتمام الطلاق في المحكمة الرسمية مع إبقاء العقد الشرعي للحصول على راتب من برنامج الرعاية الاجتماعية العراقية.

إجراءات الحد من ظاهرة الطلاق الصوري

فقد أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن عند التأكد من أنتشار ظاهرة الطلاق الصوري التي وصل إلى الألف حالة تم اتخاذ عدة إجراءات للحد من التلاعب في التقليل من هذه الظاهرة بشكل كبير جدًا الفترة الحالية، حيث تم الاعتماد على البيانات والدوائر الإلكترونية في المؤسسات الحكومية في العراق، فقد قامت وزارة العمل العراقية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للقانون، حيث تم مقاطعة بيانات كل الأسر المتقدمة للشمول بالرعاية الاجتماعية، كما تم مقاطعة البيانات مع وزارة التخطيط التي تعد شريك أساسي مع وزارة العمل.

وبحسب ما صدر عن أخر إحصائية رسمية صدرت من وزارة العمل العراقية بإن أكثر من 2 مليون و152 ألف أسرة تستفيد من برنامج الرعاية الاجتماعية أي 7 مليون نسمة تقريبًا.