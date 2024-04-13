التسجيل في منحة الطفل في الجزائر واحدة من أهم المبادرات الخيرية التي تقدمها وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي إلى الأطفال وفقًا إلي عدة عوامل وشروط حددتها وزارة العمل من أجل وصول هذه المنحة إلى الأطفال المستحقين، حيث يتراوح المنحة ما بين 1800 إلى 2000 دينار جزائري، يصرف في توافق شروط المنحة على المتقدم، سواء كان التقديم إلكترونيًا أو من خلال مكاتب الضمان المنتشرة في كل مكان.

التسجيل في منحة الطفل في الجزائر

يمكنكم الآن التقديم في منحة الطفل المقدمة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي في الجزائر والاستفادة من مبلغ مالي يصل إلى 2000 دينار جزائري عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي. التوجه إلى منحة الطفل. تسجيل البيانات المطلوبة بدقة وعناية. رفع جميع المستندات المطلوبة مثل (شهادة ميلاد الطفل). مراجعة جميع البيانات المسجلة ثم تأكيد التسجيل.

يمكنكم التسجيل في منحة الطفل أيضا عن طريق التوجه إلى اقرب مكتب تابع للضمان الإجتماعي في نطاق سكنك وتسليم المستندات المطلوبة الخاصة بالمنحة، حيث تقوم إحدى اللجان المتخصصة في مراجعة طلبك ودراسة المستندات المطلوبة ثم الموافقة على طلب هذه المنحة.

شروط الحصول على منحة الطفل

أعدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حُزْمَة من الشروط والضوابط للقبول في طلب منحة الطفل تضمنت هذه الشروط كل من التالي:

يشترط أن يكون الطفل المتقدم لهذه المنحة يحمل الجنسية الجزائرية.

يجب أن تكون أسرة الطفل المتقدم مسجلة في برنامَج الضمان الاجتماعي.

يشترط أن يكون عمر الطفل المتقدم ما بين 6 إلى 9 سنوات.

يجب أن يكون الدخل الشهري للأسرة المتقدم منها الطفل لا تتعدي 15000 دينار جزائري.

يشترط أن تكون أسرة الطفل من الطبقة الفقيرة.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة الطفل 2000 دينار

كشفت وزارة الضمان الاجتماعي في الآونة الأخيرة أهم الأوراق الواجب توافرها مع شروط منحة الطفل، كي تتمكن الأسرة من الاستفادة من 2000 دينار، حيث تضمنت هذه المستندات التالي:

شهادة ميلاد الطفل وجميع أفراد الأسرة.

بطاقة التعريف الوطنية.

صورة لرب الأسرة.

فاتورة استهلاك الكهرباء.

إلى هنا وصلنا معكم لختام طريقة التسجيل في منحة الطفل في الجزائر والحصول على 2000 دينار جزائري مجاناً.