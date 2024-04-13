طريقة تحميل لعبة gta للاندرويد Grand theft auto 2024 أخر تحديث

نقدم لكم خطوات تحميل لعبة GTA للأندرويد Grand theft auto 2024 تلك اللعبة التي استطاعت أن تضيف إثارة كبيرة ومتعة بالغة بعد الإضافات الجديدة التي قدمتها مؤخرًا، حيث تدور فكرة اللعبة حول رجل فقير دفعته الظروف نحو عالم الإجرام والفساد من أجل كسب المال، من هذه اللحظة تبدأ أحداث لُعْبَة “جراند ثقف اوتو” التي تظهر فيه قصة قريب جدًا من الواقع، حيث يمكنك الذَّهاب إلى أماكن مختلفة وشراء مستلزمات خاصة بك وغيرها من الأمور الحياتية الطبيعية، تجد في اللعبة 3 شخصيات كل شخصية لها ثيمات مختلفة عن الآخر، نكشف لكم في السطور التالية مهام هذه الشخصيات وآلية التحميل.

كيف تلعب جراند ثقف نفسك GTA 5

فكرة اللعب تدور ما بين 3 شخصيات هم (مايكل، تريفو، فرانكلين) كل واحد من (الثلاثة) يتسم بطباع مختلفة عن الآخر، منهم الهادي والمتسرع والمتزن، يتفق الثلاث على سرقة بنك وتبدأ ترتيبات سرقة البنك والفعل ينجح الثلاثة في سرقة البنك والحصول على الجواهر ومن ثم الفَرَار، لتبدأ الشرطة في ملاحقة هؤلاء الثلاثة وتدور بينهم إطلاق النار.

يتمكن المجرمين الثلاثة في البداية الانتصار على الشرطة والهرب منهم حتي وصلو إلى مكان بعيد خارج المدينة، هنا تمكنت الشرطة من فرض كمين على هؤلاء الثلاثة وفيها أصيب الأول والثاني (مايكل و فرانكلين) بطلقات نارية وهرب الثالث (تريفو) وأثناء الهروب أخذ رهينة من أحد سكان المدينة ثم تجري أحداث هامة في اللعبة تكشفها في أثناء المرور من المرحلة الأولى للعب.

طريقة تحميل لعبة gta للأندرويد Grand theft auto 2024

قبل بَدْء تحميل لعبة grand theft auto 5 عليك التأكد من أن جهازك المحمول يدعم رامات لا تقل عن 4 جيجا بايت، ومساحة داخلية لاتقل عن 4GB ثم إتباع الخطوات التالية:

الدخول متجر Google play.

الضغط على مربع البحث.

أكتب في البحث ( تحميل grand theft auto ).

). النقر على تثبيت اللعبة.

بعد الانتهاء من تثبيت اللعبة يمكنك اللعب بإصدارها الجديد التي تجد فيه العديد من التحديثات.

لعبة جراند ثقف اوتو 6

أعلنت شركة rockstar games عن الإصدار الجديد للعبة GTA 6 واحد من أهم الإصدارات التي تضم مزايا خيالية تجعل استقطاب الشباب أمر بسيط للغاية، يبلغ حجم التحديث الجديد للعبة grand theft auto تقريباً 3 جيجابايت، يمثل التحديث الجديد للعبة طفرة كبيرة في لعبة GTA في الوقت ذاته كشف القائمون على لعبة جراند ثقف اوتو توافر هذا الاصدار على متجر الألعاب الشهير جوجل بلاي وابل ستور.