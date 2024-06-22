لجنة التسعير تُوضح زيادة أسعار البنزين اليوم في مصر

ازدياد أسعار البنزين يثير قلقاً واسعاً بين المواطنين وقائدي السيارات، مع انخفاض تدريجي في قيمة الجنيه المصري في مصر، ترصد اللجنة التلقائية لتسعير المشتقات البترولية تلك الأسعار بانتظام، سنتابع بدقة تطورات الأسعار والأخبار المحيطة بها لنقدم لكم أحدث المستجدات.

أسعار البنزين اليوم

تعتبر أسعار الوقود من المعلومات الحيوية التي يبحث عنها الكثيرون يوميًا، وفيما يلي قائمة بأسعار بعض أنواع البنزين والوقود اليوم في مصر:

زيادة أسعار البنزين اليوم في مصر الجمعة 21 يونيو 2024 سعر بنزين 80 ارتفع إلى 11 جنيها لكل لتر. سعر بنزين 92 ارتفع إلى 12.5 جنيها لكل لتر. سعر بنزين 95 ارتفع إلى 13.5 جنيها لكل لتر. سعر السولار ارتفع إلى 10 جنيهات لكل لتر. سعر أنبوبة البوتاجاز ارتفع إلى 100 جنيه.



أمور يجب معرفتها حول موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي