“معقول كل دية زيادة”.. الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الارضي 2024 لجميع شركات الاتصالات

العديد من المواطنين يبحثون عن أسعار الباقات الجديدة لخدمة الإنترنت الأرضي لذلك تقدم شركات الاتصالات في مصر شرحًا مفصلاً لجميع تفاصيل باقات الإنترنت الأرضي للعام الجديد، بعد انتشار سوء الفهم بين المواطنين خاصة الشباب، حيث طالب الشباب بمعرفة الأسعار الجديدة وطالبوا الشركات (أورانج وي واتصالات وفودافون) بالإجابة على جميع استفساراتهم.

الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي 2024 لجميع شركات الاتصالات

أصبحت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي مهتمة حاليًا بالزيادة في أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2024 حيث قررت الشركة المصرية للاتصالات مشغل الإنترنت الأرضي في مصر، رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي لعام 2024 وذلك لجميع شركات الاتصالات في مصر فودافون، مصر اتصالات، مصر اورانج، وي مصر

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة شركة فودافون 2024



يمكننا معرفة تكلفة باقات خدمة الإنترنت الأرضي الجديدة في شركة فودافون من خلال المعلومات التالية:

الباقة بسعة 140 جيجابايت وصلت إلى 120 جنيه.

الباقة بسعة 200 جيجابايت وصلت إلى 170 جنيه.

الباقة بسعة 300 جيجابايت وصلت إلى 250 جنيه.

الباقة بسعة 600 جيجابايت وصلت إلى 500 جنيه.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة شركة اتصالات مصر 2024



أعلنت شركة الاتصالات عبر مواقعها الرسمية عن باقات جديدة لخدمة الإنترنت الأرضي والزيادة في قيمتها، ويمكننا تفسير ذلك من خلال النقاط التالية:

الباقة بسعة 120 جيجابايت بلغت الزيادة 40 جنيه فتصل قيمة الباقة إلى 160 جنيه.

الباقة بسعة 200 جيجابايت بلغت الزيادة 55 جنيه فتصل قيمة الباقة إلى 225 جنيه.

الباقة بسعة 300 جيجابايت بلغت الزيادة 80 جنيه فتصل قيمة الباقة إلى 330 جنيه.

الباقة بسعة 600 جيجابايت بلغت الزيادة 150 جنيه فتصل قيمة الباقة إلى 650 جنيه.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديد شركة أورانج 2024

أعلنت شركة أورانج عن نسبة الزيادة التي ستطرأ على جميع باقات الإنترنت الأرضي اعتباراً من الأول من يناير الحالي، ويمكننا الاطلاع على أسعار الباقات من خلال التالي:

الباقة بسعة 140 جيجابايت وصلت إلى 160 جنيه.

الباقة بسعة 200 جيجابايت وصلت إلى 225 جنيه.

الباقة بسعة 300 جيجابايت وصلت إلى 325 جنيه.

الباقة بسعة 500 جيجابايت وصلت إلى 525 جنيه.

الباقة بسعة 750 جيجابايت وصلت إلى 800 جنيه.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي شركة وي 2024

قدمت شركة وي تقرير مفصل حول الأسعار الجديدة للباقات الأرضية وهي كما يلي: