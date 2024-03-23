“الحق سجل”.. رابــط التسجيل في منحة قفة رمضان 1445 فى الجزائر وشروط التقديم

أعلنت الحكومة الجزائرية عن فتح باب التسجيل في منحة رمضان 1445 في الجزائر، وهي إحدى المنح الهامة التي تمنح قبل شهر رمضان المبارك بهدف رفع مستوى المعيشة لجميع المواطنين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية ومساعدتهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وإدخال البيانات بشكل صحيح للتعرف عليهم.

التسجيل في منحة قفة رمضان 1445 في الجزائر

هناك خطوات بسيطة تسهل عملية التسجيل في منحة قفة رمضان 1445 التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية لمساعدة جميع المواطنين وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الدعم اللازم لتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، وهى كا التالي:

قم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي للحكومة الجزائرية من هنا.

قم بتسجيل أي بيانات مطلوبة مثل الاسم – كلمة المرور.

قم بإدخال تاريخ الميلاد.

قم برفع أي أوراق أو مستندات مطلوبة.

ثم قم بتأكيد تسجيل الطلب.

الانتظار لحين عرض نتائج التسجيل.

إذا تم قبول الطلب، سوف يتم التواصل معك قبل بداية شهر رمضان.

شروط التسجيل في منحة قفة رمضان 1445 في الجزائر

للتسجيل في منحة قفة رمضان 1445 في الجزائر يجب الالتزام ببعض الشروط التي تزيد من احتمالية الحصول على المنحة، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يشهد تزايد المبادرات الخيرية، سنتعرف على هذه الشروط وهى كالاتي:

أولا يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

عدم وجود أي أصول أو عقارات ذات قيمة كبيرة.

يجب أن يكون مقدم الطلب مسلم الديانة.

يجب الا يكون للمتقدم أي دخل شهري ثابت من مؤسسة حكومية أو خاصة.

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

صورة من شهادة الميلاد.

حسن السير والسلوك.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة قفة رمضان 1445 في الجزائر

لقد حددت الحكومة الجزائرية بعض الأوراق أو المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة قفة رمضان 1445 في الجزائر، والتي تثبت هوية المتقدم ومصدر دخله الشهري وتشمل الآتي: