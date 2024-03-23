“قسط على قد الأيد “.. موعد الطرح الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وشروط حجز الشقق

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن موعد الطرح الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي، حيث يعتبر هذا الإعلان مفاجأة سارة لعدد كبير من المصريين في جميع أنحاء البلاد بشأن إطلاق طرح جديد لشقق سكنية لكافة المصرين حيث تعتبر شقق الإسكان في مصر خطوة مهمة نحو توفير سكن مناسب للمواطنين بأسعار ميسرة، ومع إطلاق وحدات السكن الجديدة، تتيح فرصة للعديد من الأسر لتحقيق حلم السكن الآمن والمستقر.

موعد الطرح الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي

وفقًا لمصادر في وزارة الإسكان يتم الآن التحضير للطرح الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة سكن كل المصريين 2024، والتي تتراوح مساحة الوحدات السكنية بها بين 75 و90 مترًا، ووفقا لتصريحات سابقة لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن هذا الطرح يضم الآلاف الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، مشددًا على دفع العمل بالمشروع والاهتمام بالمشروعات القومية بجميع المدن الجديدة، ومن الممكن ان يتم فتح الحجز في شهر مارس الجاري.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ولقد حدد صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، وهى كالتالي:

إحدى شروط حجز شقق سكن لكل المصريين هي أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عامًا.

لا ينبغي أن يكون المتقدم قد استفاد من المنح التي قدمتها الدولة سابقا، سواء كانت لوحدات سكنية أو قطع أراضي.

يجب تقديم وثائق تثبت الدخل، حيث يجب أن يكون دخل المتقدم للحجز الصافي الشهري في النطاق بين 2700 جنيه إلى 7000 جنيه.

ينبغي تقديم وثائق تثبت عقد الزواج وتاريخ ميلاد الأطفال إذا كانوا موجودين، إلى جانب وثائق أخرى تثبت حالة الزواج والأسرة.

يجب قديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.

يجب ألا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا بحد أقصى.

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديد

تم طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديد في 14 محافظة، وهما كالتالي: