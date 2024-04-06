نقدم لكم شروط التسجيل في سند محمد بن سلمان للحصول على 20 ألف ريال سعودي دعم مخصص لعدة فئات أهم (كبار السن، الأسر المتعففة، ذوي الاعاقة، أسر السجناء، الأرامل والأيتام والمطلقات والمرضي) فضلا عن الشباب المقبل على الزواج، يتم التقديم على هذا الدعم إلكترونيا من خلال التوجه إلى موقع سند محمد بن سلمان، حيث يتطلب منك تسجيل بعض البيانات، التي نوضحها إليكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل، الجدير بالذكر أن الدعم المقدم من هذه المنحة غير مسترد.

شروط التسجيل في سند محمد بن سلمان

حدد برنامج سند محمد بن سلمان عدة متطلبات للقبول في الدعم المقرر بمبلغ مالي قدرة عشرين ألف ريال، تعد أبرز هذه الشروط التالي:

ألا يكون الدخل الشهري أكبر من ٤ آلاف ريال.

يجب أن يكون المستفيد يحمل جنسية سعودية وزوجته أيضا.

يشترط أن يكون عمر الزوج أكبر من 20 عام ولا يزيد عن 40.

يجب الحصول على دورة الوعي المالي.

لا يزيد مهر العروس عن 50 ألف ريال.

يجب أن يكون الزواج هذا هو الأول للطرفين.

يشترط أن يكون عمر الزوجة أكبر من 18 عام ولا يزيد عن 40.

يجب الحصول على الثانوية العامة على الأقل.

التسجيل في سند محمد بن سلمان

يمكنكم التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان عن طريق اتباع عدة خطوات بسيطة جاءت كالتالي:

أدخل على موقع سند محمد بن سلمان.

تحديد مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج.

مراجعة الشروط والضوابط والتأكد من صحتها.

إجتياز دورة الوعي المالي.

سجل البيانات المطلوبة.

الإقرار والتعهد بصحة البيانات.

الإنتظار حتي اعتماد رسالة الطلب.

رقم سند محمد بن سلمان

يمكنك عزيزي المواطن التواصل مع فريق دعم خدمة عملاء سند محمد بن سلمان للحصول على الدعم والمساعدة عن طريق عدة طرق جاءت كالتالي:

الرقم الموحد 8004000000.

الأرقام الداخلية 920030003 أو الاتصال عبر 92002220.

الجدير بالذكر أن مبادرة سند محمد بن سلمان انطلقت منذ 6 سنوات تقريباً بهدف مساعدة الشباب والأسر الفقيرة، عن طريق صرف مبلغ مالي يصل إلى 20 الف ريال سعودي.

وصلنا لختام شرح شروط التسجيل في سند محمد بن سلمان وخطوات الحصول على 20 ألف ريال مجاناً.