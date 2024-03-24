هتصرف معاشك بالزيادة.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة مبسطة من أجل الاستعلام عن نتيجة معاش تكافل وكرامة إلكترونيا لمن تتوافر لديهم الشروط المطلوبة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى وجوب تقديم بعض المستندات أثناء التقديم.

الاستعلام عن تكافل وكرامة

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي وهذه الخطوات تكون كالآتي

يجب أولا الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي

اختر بعدها كلمة الاستعلام عن نتيجة تكافل وكرامة من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية.

أدخل رقمك القومي المكون من أربعة عشر رقم في الحقل المخصص له بشكل صحيح.

عند إدخال الرقم القومي اضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر لك نتيجة الاستعلام عن النتيجة سواء كانت سارية أو موقوفة أو متجمدة.

شروط صرف معاش تكافل وكرامة

يجب توافر بعض الشروط المطلوبة في الشخص المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة بكل سهولة وهذه الشروط تكون كالآتي

عدم امتلاك نصف فدان أرض زراعية أو أكثر من ذلك.

تقديم المستندات المطلوبة أثناء التقديم.

عدم امتلاك عقار خاص بالمتقدم.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أثناء التقديم للحصول على صرف المعاش.

أن يتجاوز عمر المتقدم سن خمسة وستين عاما.

عدم امتلاك رؤوس ماشية.

لابد من أن يكون لدى المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة أطفال حديثي الولادة حتى سن ثمانية عشر عاما.

ألا يتقاضى المتقدم أي معاش تأميني.

في النهاية قد علمنا ما هي طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وما هي أهم الشروط المطلوبة من أجل صرف المعاش بكل سهولة دون أي تعقيد.