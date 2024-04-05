تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على نايل سات وعرب سات بعد التحديث 2024

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2024، الذي يحظي باهتمام الكثير من المشاهدين، حيث إن القناة تُعد من أكثر القنوات تميزًا من حيث المحتوي والدقة في التصوير والإبداع في التقديم بما يناسب كافة الفئات العُمرية، وقد حظت القناة بجماهيرية كبيرة في المنطقة العربية بشكل خاص وفي العالم عمومًا، وخلال هذه المقالة سوف نقدم إليكم الترددات الجديدة للقناة بالإضافة إلي الطريقة التي يجب إتباعها لتنزيل التردد علي جهازك.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي

أصبح بإمكانكم الآن تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي علي القمر الصناعي النايل سات وذلك بواسطة الترددات الآتية:

التردد: 11526.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة: SD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي على القمر الصناعي نايل سات جودة hd

التردد: 11411.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب أفقي.

التصويب 3/4.

تردد قناة National Geographic على العرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة: SD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي على هوت بيرد

التردد: 11045.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

طريقة تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهازك

باستخدام جهاز التحكم الخاص بك (الريموت كنترول) اضغط على القائمة.

من ثم حدد التركيب أو installation من داخل القائمة.

بعد ذلك اضغط على البحث اليدوي أو manual search.

بعدها حدد القمر الصناعي الذي تريد إستقبال القناة من خلاله سواء كان نايل سات أو عرب سات أو هوت بيرد.

بعد ذلك أكتب تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك داخل خانة التردد ومن ثم أملأ كافة البيانات المطلوبة كالاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

اضغط على موافق أو ok من جهاز التحكم وسوف تجد القناة بداخل قائمة قنواتك.

أهم برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي

تمتلك قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي العديد من البرامج والفقرات المميزة الهادفة التي يتابعها الأفراد من كافة أنحاء العالم، خاصة العالم العربي من بين أهم هذه البرامج التالي:

مصنع المأكولات.

ثعابين في المدينة.

مباني مستحيلة مع دانيال اشفيل.

فريق إنفاذ الطرق الجليدية.

الحياة في الجليد.

منزل في البرية.

يوم الأرض.

فقد في الصين.

الحياة البرية في النيل.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على نايل سات وعرب سات بعد التحديث 2024.