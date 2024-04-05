الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوي اليمن 2024 والتاسع بعد التعديلات الجديدة الآن

يمكنكم الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوي والتاسع اليمن 2024 إلكترونيًا عن طريق الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية أو من خلال الدخول على موقع الإدارة العامة للاختبارات، كما يمكن أيضا الاستعلام عن نتائج الاختبارات للفصل الدراسي الأول أو الثاني من موقت الإدارة العامة للاختبارات التابع للحكومة اليمنية التي تجد فيه الكثير من المعلومات بداية من رَقْم الجلوس حتي النتيجة.

الإستعلام عن أرقام جلوس الثانوي اليمن 2024

مع اقتراب الإختبارات النهاية يبدأ التلاميذ البحث عن أرقام الجلوس من أجل الدخول إلى الاختبارات، خاصة بعد أن وضعت وزارة التربية والتعليم اليمنية آلية بسيطة يمكن من خلالها الحصول على رَقَم الجلوس تبدأ من خلال إتباع التالي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية أو الدخول على موقع الإدارة العامة للاختبارات Yemenexam.

أو الدخول على حدد أرقام جلوس.

اختر الثانوي (علمي أو أدبي).

أكتب الاسم وتحقق من صحة الحروف.

اضغط استعلام.

لحظات وتظهر جميع بيانات رَقْم جلوس الطالب.

الاستعلام عن أرقام جلوس التاسع اليمن 2024

إذا كنت من طالبي التاسع وترغب في الحصول على أرقام الجلوس فالأمر لا يحتاج منكم سوي عدة خطوات بسيطة جاءت كما يلي:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية أو الدخول على موقع الإدارة العامة للاختبارات.

النقر على زر الخِدْمَات.

اختار أيقونة أرقام الجلوس.

سجل أسمك كما هو مسجل في شهادة الميلاد.

لحظات وتظهر لك نتيجة رَقْم جلوسرَقْم جلوس طالب الثانوي العام اليمن 2024.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية اليمن 2024

يمكن للطلبة والطالبات من أبناء المرحلة الثانوية اليمنية الحصول على النتيجة بعد الانتهاء من مراجعة وتصحيح النماذج من خلال إتباع عدة خطوات كالتالي:

موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية .

. الإدارة العامة للاختبارات.

الثانوي العام

الضغط على أيقونة النتيجة.

سجل بياناتك كما مدون في شهادة الميلاد.

يترقب طلاب وطالبات اليمن موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الصف الثالث الثانوي العام في اليمن والتي تم إعلانه منذ قليل من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية والتي نوهت أن بدء الاختبارات في الثاني والعشرين من شهر يونيو 2024 ويستمر التقديم مدة أسبوعين تقريباً يبدأ كما هو معتاد باختبار القرآن واللغة العربية ثم باقي المواد الدراسية.

الى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه كيفية الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوي اليمن 2024 والتاسع بعد التعديلات الجديدة الآن.