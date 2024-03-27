“الوكالة الوطنية للتشغيل”:حقيقة رفع منحة البطالة 18 ألف دينار في الجزائر 2024

في ظل الظروف الإقتصادية التي يمر بها العالم العربي يبحث الكثير من المواطنين داخل الجمهورية الجزائرية عن حقيقة زيادة منحة البطالة إلى 18000 دينار جزائري، وذلك عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث جوجل كما تردد أيضاً عن أن تلك الزيادة التي تم اقرارها بواسطة الوكالة الوطنية للتشغيل لمن هم يتخطى عمر 40 سنة.

حقيقة رفع منحة البطالة 18 ألف دينار في الجزائر 20

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قامت حكومة الجمهورية الجزائرية ممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل بنفي الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عن زيادة منحة البطالة 18 ألف دينار جزائري، كما قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بالتأكيد على أن القيمة المقدرة للزيادة هي 2000 دينار جزائري لتصبح تلك الزيادة 15,000 دينار، كما قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بنفي الأخبار المتداولة عن أن قيمة الزيادة المقررة من الدولة هي لمن هم فوق الاربعين سنه فقط وأنه لا صحة للأخبار المتداولة مؤخرا.

شروط الحصول على منحة البطالة في الجزائر 2024

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بتحديد عدة اشتراطات يجب توافرها في الراغبين للحصول على منحة البطالة نوضحها فيما يلي: