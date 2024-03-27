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“الوكالة الوطنية للتشغيل”:حقيقة رفع منحة البطالة 18 ألف دينار في الجزائر 2024
حقيقة رفع منحة البطالة 18 ألف دينار في الجزائر 2024
في ظل الظروف الإقتصادية التي يمر بها العالم العربي يبحث الكثير من المواطنين داخل الجمهورية الجزائرية عن حقيقة زيادة منحة البطالة إلى 18000 دينار جزائري، وذلك عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث جوجل كما تردد أيضاً عن أن تلك الزيادة التي تم اقرارها بواسطة الوكالة الوطنية للتشغيل لمن هم يتخطى عمر 40 سنة.
حقيقة رفع منحة البطالة 18 ألف دينار في الجزائر 20
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قامت حكومة الجمهورية الجزائرية ممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل بنفي الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عن زيادة منحة البطالة 18 ألف دينار جزائري، كما قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بالتأكيد على أن القيمة المقدرة للزيادة هي 2000 دينار جزائري لتصبح تلك الزيادة 15,000 دينار، كما قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بنفي الأخبار المتداولة عن أن قيمة الزيادة المقررة من الدولة هي لمن هم فوق الاربعين سنه فقط وأنه لا صحة للأخبار المتداولة مؤخرا.
شروط الحصول على منحة البطالة في الجزائر 2024
قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بتحديد عدة اشتراطات يجب توافرها في الراغبين للحصول على منحة البطالة نوضحها فيما يلي:
- أولا: لابد أن يكون المتقدم حاملا للجنسية الجزائرية.
- ثانيا: أن يكون طالب المنحة مقيم بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية.
- ثالثا: يجب أن لا يكون لدى المتقدم أي دخل شهري ثابت أو يعمل في وظيفة تابعة للدوله سواء القطاع العام او الخاص.
- رابعا: عدم امتلاك المتقدم لأي املاك عقاريه أو أراضي ذات قيمة عالية.
- خامسا: لابد أن يكون صاحب الطلب تم تسجيله مسبقا فى الوكالة الوطنية للتشغيل.