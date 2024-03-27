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“استعلم الان”:خطوات الإستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وقيمة الزيادة
زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024
يبحث الكثير من أصحاب المعاشات المتقاعدين عبر مواقع التواصل المختلفة عن موعد زيادة الأجور بعد أن قام الصندوق الوطني الخاص بالتقاعد الإعلان عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024، وتأتي تلك الزيادة في ظل الظروف الإقتصادية التي يعاني منها العالم كافه و للتخفيف عن كاهل المتقاعدين والوقوف بجوارهم لما قدموه من خدمات للدولة طوال فترة العمل ولتحسين المستوى المعيشي للأسرة الجزائرية، لذلك تم تحديد ميعاد صرف زيارة الأجور في شهر مايو القادم، ونوضح فيما يلي طريقة الإستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024.
رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024
قامت الحكومة الجزائرية بتحديد نسبة الزيادة التي قام بإقرارها السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية للأفراد المتقاعدين بداية من شهر مايو المقبل حيث يحصل المتقاعد الذي كان يتقاضى 10,000 دينار جزائري بعد الزيادة سوف تكون 15000 دينار جزائري، و المتقاعد الذي كان يحصل على 15000 دينار جزائري بعد الزيادة التي أقرها فخامة الرئيس ستكون 20 ألف دينار جزائري.
كيفية الإستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024
قامت الجهات المختصة بتخصيص موقع إلكتروني حتى يتمكن الأفراد المتقاعدين من الإستعلام عن نسبة الزيادة التي قامت بها الدولة عن طريق الموقع الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ونوضح فيما يلي الخطوات الواجب اتباعها لطريقة الإستعلام:
- أولا: الدخول إلى الموقع الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الجزائر.
- ثانيا: ادخال جميع البيانات الخاصة بالمتقاعد بصورة صحيحة مع التأكد من دقتها.
- ثالثا: ادخال البيانات الخاصة بالمتقاعد مثل الإسم كما هو مدون في بطاقه الهوية الوطنية ويوم الميلاد.
- رابعا: بعد نجاح عمليه التسجيل الضغط على إرسال ثم بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بإرسال رسالة نصية على الهاتف الخاص بالمتقاعد والذى تم تسجيله سابقا للتأكيد على نسبة الزيادة التي أقرتها الدولة.