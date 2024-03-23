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“اوعى يتضحك عليك”.. اعرف نصيب الفرد كام في التموين 2024 والأسعار الجديدة
اعرف نصيب الفرد كام في التموين 2024 والأسعار الجديدة، حيث أن تصريحات وزارة التموين والتجارة الداخلية تُظهر أنه تم تحديد نصيب الفرد من الزيت والسكر في قائمة أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024، وقد بدأ صرف هذه السلع اعتبارًا من يوم الخميس لجميع الحاصلين على البطاقات التموينية، البالغ عددهم 21 مليون بطاقة وهي المستحقة للسلع التموينية المدعمة شهريا، لذلك سنتعرف معا على نصيب الفرد كام في التموين 2024.
نصيب الفرد كام في التموين
واجابة لسؤال نصيب الفرد كام في التموين، فان نصيب الفرد من الزيت والسكر طبقا لتصريحات وزارة التموين كما يلي:
- يُخصص لكل فرد زجاجة زيت بحجم 800 مل، بحد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة.
- يُخصص لكل فرد كيلو جرام سكر، بحد أقصى 6 كيلوجرامات لكل بطاقة.
أسعار السلع التموينية لشهر فبراير
أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024 على النحو التالي:
- سكر معبأ بسعر 12.60 جنيه للكيلو الواحد.
- زيت خليط بسعر 30 جنيهًا للزجاجة بحجم 800 مل.
- أرز معبأ بسعر 12.60 جنيه للكيلو الواحد.
- مكرونة بحجم 800 جرام بسعر 13 جنيهًا.
- مكرونة بحجم 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.
- عدس مجروش بحجم 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.
- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.
- دقيق معبأ بالورق أو البلاستيك بسعر 18 جنيهًا للكيلوغرام.
- مسلّى صناعي بحجم 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.
- شاي ناعم بحجم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
- صلصة بحجم 300 جرام بسعر 8 جنيهات.
- مربى بأنواعه بحجم 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.
- جبنة تتراباك بحجم 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.
- جبنة تتراباك بحجم 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.
- مسحوق أتوماتيك بحجم 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.
- مسحوق عادي يدوي بحجم 800 جرام بسعر 16 جنيهًا.
- صابون غسيل بحجم 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.
- صابون تواليت بحجم 125 جرام بسعر 7.50 جنيه.
- لبن جاف بحجم 125 جرامًا بسعر 25.50 جنيه.
- خل بتركيز 5% بحجم 900 مل بسعر 6 جنيهات.
- كيس ملح طعام بحجم 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.
- كيس سائل غسيل الأواني بحجم 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.
- طحينة بيضاء بالظرف بحجم 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.
- علبة مرقة دجاج بعدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.