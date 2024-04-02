برنامج تكافل وكرامة يُعلن عن بوابة الاستعلام والشكاوي لتكافل وكرامة 2024 (tk.moss.gov.eg)

يبحث الكثير من المواطنين الذين يريدون تقديم شكوى لوزارة التضامن الاجتماعي عن بوابة الاستعلام والشكاوى لتكافل وكرامة، حيث تقوم الدولة بتوفير الكثير من الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني وذلك من أجل التسهيل على المواطنين ومن ضمن الخدمات التي قدمتها الحكومة المصرية بالنيابة عن وزارة التضامن الاجتماعي هي خدمة الاستعلام وتقديم الشكاوى الخاصة بمعاشات تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي والإسم وعن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

بوابة الاستعلام والشكاوي لتكافل وكرامة

يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن شكاوي معاشات تكافل وكرامة بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة الاستعلامات عن الشكاوي الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط .

ثم بعد ذلك تقوم بكتابة الرقم القومي الخاص بالشخص الذي يريد تقديم الشكوى.

قم باختيار تبويب “الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة” بالإسم والرقم القومي.

وفي النهاية اضغط على أيقونة استعلام وسيتم ظهور حالة الشكوى ونتيجتها بتفعيل البطاقة أو سبب توقفها.

معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

أعلنت الحكومة المصرية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي عن زيادة معاشات تكافل وكرامة لتلبية احتياجات الأسر وتقبل سوء البلاد الاقتصادية حيث جاءت كالآتي: