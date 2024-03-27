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“سجلي فورا”: خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 فى الجزائر والشروط المطلوبة للتسجيل
التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر
تسعى الحكومة الجزائرية جاهده في الرفع من المستوى المعيشي للأسرة الجزائرية بشكل عام والمرأة بشكل خاص وذلك عن طريق تقديم الدعم الحكومي للنهوض بالمستوى المعيشي للأسرة الجزائرية لذا قررت الحكومة مد فترة التقديم لمنحة المرأة الماكثة في البيت وتعتبر تلك المنحة إحدى الطرق التي تقوم من خلالها الدولة بالنهوض بالمجتمع الجزائري في ظل الأزمات الإقتصادية التي تجتاح العالم حاليا.
التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر
قامت الحكومة الجزائرية بتخصيص موقع إلكتروني وذلك لسهولة تسجيل البيانات الخاصة بمنحة المرأة الماكثة حتى تستطيع السيدات من التسجيل بكل سهوله دون أي مشقه ونوضح في ما يلي الخطوات اللازمة للتسجيل:
- اولأ: الدخول الموقع الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر.
- ثانيا: الضغط على كلمة تسجيل.
- ثالثا: يجب القيام بإنشاء حساب جديد وملئ جميع البيانات بصورة صحيحة مثل رقم الهوية الوطنية بالإضافه الى رقم الجوال الخاص بالمتقدمة.
- رابعا: إرفاق الأوراق المطلوبة التي قامت الجهات المختصة بطلبها من طالبه المنحة وذلك للتأكد من استحقاق المتقدمة لتلك المنحة.
- خامسا: في حالة استحقاق المتقدمة للمنحة تقوم الجهات المختصة بإرسال رساله نصيه بالتأكيد على قبول المتقدمة في تلك المنحة.
شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل في الجزائر 2024
قامت الجهات المختصة بتحديد بعض الشروط التي لابد من الإلتزام بها حتى يتم قبول أوراق المتقدمة للحصول على المنحة نبينها فيما يلي:
- أولا: أن تكون المتقدمة ليس لديها زوج عاملا في القطاع العام التابع للدولة.
- ثانيا: يجب أن تكون المتقدمة قد تخطت 18 عاما.
- ثالثا: يجب أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية ومقيمة بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية.
- رابعا: أن تكون مقدمة الطلب مطلقة أو أرملة مع إحضار ما يثبت ذلك.
- خامسا: عدم وجود أي دخل ثابت للسيدة المتقدمة للمنحة.