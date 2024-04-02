شغليها لعيالك واقضي الى وراكي .. تردد قناة بطوط 2024 الجديد لمتابعة أفضل أفلام الكارتون

تردد قناة بطوط 2024 الجديد من الترددات التي يتم البحث عنها بشكل مكثف من قبل العديد من الأسر على مستوى العالم العربي، حيث تتمتع القناة بشعبية كبيرة من قبل الأطفال لما تقوم بعرضه من الأغاني المخصصة للأطفال، كما تهتم القناة بعرض أفضل أفلام الكارتون التي يحبها الأطفال والصغار، بحيث يمكن لهم تحميل القناة من خلال عدد من الترددات المتاحة لها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، فضلاً تابعونا لنوافيكم بهذه الترددات.

تردد قناة بطوط 2024 الجديد

يمكن لأولياء الأمور أن يقوموا بتحميل تردد القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات، وذلك حتى يقضي أطفالهم وقت فراغهم فيما يفيدهم، حيث تقوم القناة ببث أفضل الأغاني وأفلام الكارتون التي يحبها الصغار، والتي تتناسب مع مرحلتهم العمرية بحيث يمكن للأطفال متابعتها حتى سن الثامنة من العمر، بحيث يكون ترددها على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11494.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

الجودة: HD.

تردد قناة بطوط عرب سات

تجدر الإشارة إلى أنه تم إتاحة تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات، وذلك حتى حتى يتمكنوا من تحميلها بكل سهولة، من خلال اتباع التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11594.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

الجودة: HD.

أفلام الكارتون التي تعرض على قناة بطوط

تقوم القناة بعرض عدد من أفلام الكارتون المميزة منها التالي: