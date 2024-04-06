“استعلم الآن”.. خطوات الإستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والشروط اللازمة

يبحث الكثير من المواطنين داخل جمهوريه مصر العربية عن كيفية الإستعلام عن الزيادة التي أقرتها الدولة المصرية خلال شهر أبريل الجارى في برنامج تكافل و كرامة وذلك في ظل سعي الحكومة لحل الأزمة الإقتصادية المتواجدة في البلاد والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا والعاطلين عن العمل.

الإستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

قامت وزارة التضامن الإجتماعي بتحديد بعض الخطوات الواجب اتباعها للإستعلام عن الزيادة المقررة من الدولة تكافل وكرامه 2024 نبينها في السطور التالية:

أولا: يجب على المستعلم الدخول على الموقع الخاص بوزارة التضامن الإجتماعي.

ثانيا: النقر على برنامج تكافل وكرامة.

ثالثا: الضغط على استعلام.

رابعا: يجب على المستعلم كتابة الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقم من اليسار إلى اليمين.

خامسا: بعد كتابة الرقم القومي سوف تظهر النتيجة النهائية مباشرة.

سادسا: في حاله تم رفض الطلب سوف تجد سبب الرفض متواجد بالشاشة وفي حاله قبول الطلب سوف تجد قيمة الرصيد الذي تم إيداعه للصرف.

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024

نوضح فيما يلي قيمة الزيادة التي أقرتها وزارة التضامن الإجتماعي في برنامج تكافل وكرامة 2024 وهي كالآتي:

المواطن الذي كان يحصل سابقا على مبلغ 500 جنيه أصبح الآن 625 جنيها.

المواطنين من كبار السن وذوى الهمم الذين كانوا يتقاضون مبلغ 450 جنيه أصبحت قيمه المبلغ الآن بعد الزيادة 562.5 جنيه مصري.

أما بالنسبة لليتامي الذين كانوا يتقاضون مبلغ 350 جنيه أصبحت 437.5 جنيه مصري.

الشروط الواجب توفرها للحصول على برنامج تكافل وكرامة 2024

قامت وزارة التضامن الإجتماعي المصرية بتحديد بعد الإشتراطات الخاصة للحصول على برنامج تكافل وكرامة نبينها فيما يلي: