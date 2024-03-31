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“جددها من هنا anem.dz” رابط تجديد منحة البطالة 2024 في الجزائر
تجديد منحة البطالة 2024 في الجزائر
في ظل سعى الحكومة الجزائرية للحد من البطالة والقضاء عليها نهائيا قامت بالعمل على تجديد منحة البطالة في الجزائر، والتي تقوم الحكومة بصرفها شهريا بشكل دوري للوقوف بجانب المواطنين الجزائريين للتحسين من الوضع المعيشي للأفراد وعيش حياة كريمة في ظل الظروف الإقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، وحتى يتمكن الأفراد من الإستفادة في تلك المنحة وعدم توقف الدعم المقدم من الدولة يوجد بعض المتطلبات التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على المنحة وضمان عدم توقفها.
تجديد منحة البطالة في الجزائر
قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن إمكانية المواطنين بتجديد منحة البطالة كل 6 أشهر عن طريق بعض النقاط نوضحها فيما يلى:
- أولا: تسجيل الدخول على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.
- ثانيا: يجب إدخال الرقم الوطني الخاص بالمتقدم.
- ثالثا: إدخال الكود الذى تم إستلامه سابقا أثناء التقديم لأول مرة.
- رابعاً: الضغط على كلمة تمديد.
- خامساً: يجب إدراج جميع البيانات الخاصة بمقدم الطلب بصورة صحيحة وبكل دقة.
- سادسا: الضغط على تأكيد.
شروط تجديد منحة البطالة
قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بوضع بعض الإشتراطات لضمان تجديد المنحة نوضحها في المقال التالي:
- أولا: لابد أن يكون المستفيد حاملاً للجنسية الجزائرية.
- ثانيا: لابد أن يتراوح سن المستفيد ما بين 18 و 40 سنة.
- ثالثا: يجب إرفاق الإستمارة التي تم إستلامها سابقا.
- رابعاً: أن المتقدم لم يشغل أي وظيفة في الفترة الخاصة بصرف المنحة.
الأوراق المطلوبة لتجديد منحة البطالة
- أولا: إحضار إخطار بأن المتقدم لم يتم شغلة لأي وظيفة حكومية أو خاصة خلال فترة تقاضي المنحة.
- ثانياً: إحضار صورة ضوئية من شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدم.
- ثالثاً: إحضار صورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي الخاص بالمتقدم.
- رابعاً: إحضار صورة ضوئية من الشهادة التي تم استلامها سابقا لضمان التسجيل في المنحة.