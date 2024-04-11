“سجل واحصل على 300 دينار”.. التسجيل في منحة 300 دينار تونس والشروط اللازمة للتسجيل عبر وزارة الشؤون الإجتماعية

قامت الحكومة التونسية ممثلة في وزارة الشؤون الإجتماعية بتخصيص منحة قدرها 300 دينار تونسي في ظل سعي الحكومة التونسية في تقديم الدعم المناسب للمواطنين والنهوض بالمجتمع التونسي وخاصة الفئة الأكثر احتياجا، لذا قامت بفتح باب التسجيل في المنحة المقررة من الدولة والمقدر قيمتها 300 دينار تونسي.

التسجيل في منحة تونس

قامت وزارة الشؤون الإجتماعية التونسية بالإعلان عن الخطوات التي يجب إتخاذها للتقديم في منحة تونس 2024 والمقدرة 300 دينار تونسي ولمدة ستة أشهر نوضحها فى السطور التالية:

أولا: الولوج إلى المنصة الخاصة بوزارة الشؤون الإجتماعية التونسية.

ثانيا: يقوم المتقدم بتسجيل الدخول على الموقع عن طريق كتابة الإسم كاملا ورقم الهوية الوطنية الخاص به.

ثالثا: على المستفيد الضغط على منحة 300 دينار.

رابعا: يجب ملئ كافة الفراغات المتواجدة بالإستماره بالبيانات الخاصة بصاحب الطلب.

خامسا: الضغط على تسجيل لكى تتم عملية التسجيل بنجاح.

شروط منحة تونس 300 دينار

حتى يتمكن المواطن التونسي من الحصول على منحة تونس 300 دينار تونسي قامت وزارة الشؤون الإجتماعية التونسية بتحديد بعض الشروط والأحكام والتي يجب تواجدها في مقدم الطلب الخاص بمنحة تونس 2024 نبينها فيما يلى: