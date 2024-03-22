“احجز وأنت في مكانك nid-moi.gov.iq“ حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 مديرية شؤون البطاقة الوطنية

حجز البطاقة الوطنية في العراق، البطاقة الوطنية من الوثائق الهامة التي لا غنى عنها لأي مواطن ويحرص كل فرد على استخراجها بمجرد بلوغه السن المقرر حتى لا يتعرض لأي غرامة، كما أنه ملزم بسرعة تجديدها في حال انتهاء مدتها، وللتيسير على المواطنين قامت الحكومة العراقية بإتاحة حجز البطاقة الوطنية الكترونيا لمنع تكدس المؤسسات وتوفير وقت الموظفين والمواطنين.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 أصبح الآن حجز البطاقة الوطنية في العراق متاح عبر موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية، وذلك حتى لا يضطر المواطن الى التوجه في موعد الاستخراج أو التجديد الى الى مركز إصدار البطاقة والانتظار في طوابير طويلة لتقديم الطلب، وفيما يلي كيفية حجز البطاقة الكترونيا : الدخول الى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية من خلال الضغط على هذا الرابط.

اختيار خدمة حجز البطاقة الوطنية، ثم إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

تحديد أقرب مركز لإصدار البطاقة بالنسبة للمتقدم والذي سيتوجه اليه في موعد الاستخراج.

سيتم عرض مجموعة من المواعيد المقترحة والمتاحة ليختار المستخدم الأنسب له من بينهم.

بعد ذلك يحتفظ المتقدم بتاريخ الموعد المقرر للتوجه فيه لاستخراج البطاقة. ما هي شروط حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024؟ وضعت وزارة الداخلية عدد من الشروط اللازمة من أجل حجز البطاقة الوطنية في العراق عن طريق الانترنت، وفي حالة عدم توافر أي من تلك الشروط لن تتم عملية الحجز واستخراج البطاقة الوطنية، وفيما يلي الشروط المطلوبة : أن يكون مقدم الطلب عراقي الجنسية.

ألا يقل عمره عن 18 عام.

أن يقوم المتقدم بإدخال كافة بياناته ورقم هاتفه بشكل صحيح.

دفع رسوم استخراج البطاقة بشكل الكتروني.

أن يتوجه المتقدم في موعد الحجز المحدد.