“20.000 دينار جزائري“ التسجيل في منحة البطالة 2024 بالجزائر minha anim dz وحقيقة زيادتها

قامت الحكومة الجزائرية بإطلاق منحة البطالة وهي عبارة عن مبلغ من المال يتم منحه للعاطلين عن العمل والغير قادرين على الالتحاق بعمل، ولكن ازداد التساؤل في الفترة الأخيرة عن سبب وقف منحة البطالة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

سبب وقف منحة البطالة

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أن الأشخاص الذين تعرضوا لوقف المنحة كان السبب عدم توافر أي من الشروط التي تم تحديدها من قبل الجهات المسؤولة، كما أنها أكدت أنه لم يتم إصدار أي خبر رسمي بشأن وقف المنحة وفي حين تطبيق ذلك سوف يتم اخباركم.

رابط التسجيل في منحة البطالة

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للتقديم على المنحة وهي:

أولا يجب على المتقدم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للعمل في الجزائر. قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة. ثم قم بالدخول على خانة منحة البطالة، وقم بملء استمارة المنحة وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة. أخيرا قم بالضغط على زر إرسال الطلب وسوف يتم التحقق من المعلومات من قبل الجهات المسؤولة.

شروط التقديم على منحة البطالة

يجب توافر مجموعة من الشروط للحصول على الدعم وهي:

عدم امتلاك المتقدم لمصدر دخل ثابت.

يشترط أن يتراوح عمر المتقدم من 19 حتى 40 عام.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية، كما يجب أن يكون متواجد داخل دولة الجزائر باستمرار.

حقيقة ولا شائعة زيادة منحة البطالة؟

انتشرت بعض الأخبار حول زيادة قيمة المنحة لتكون 20.000 دينار جزائري، ولكن قامت الجهات المعنية بنفي ذلك الخبر، كما أكدت أن الزيادة الوحيدة التي تمت إضافتها عندما أصبحت قيمة المنحة 15.000 دينار بدلا من 13.000 دينار.