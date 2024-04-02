دلوقتي استقبل .. تردد قناة بين سبورت الجديد على النايل سات 2024 بإشارة قوية

تعد قناة بين سبورت الرياضية قناة رياضية عربية فضائية قد تم تأسيسها سنة 2003، وتعتبر جزء من مجموعة متنوعة من قنوات بين الرياضية ، وتعد بين سبورت الرياضية من أهم واحدث القنوات الرياضية في شمال أفريقيا و في الشرق الأوسط ، وتعمل علي تغطية شاملة لكافة الأحداث الرياضية على مستوى العالم، والجدير بالذكر أن قناة بين سبورت الرياضية مصدرًا موثوقًا لمتابعي الرياضة في العالم العربي، حيث تقدم تقارير حصرية تجعل مشاهدة الأحداث الرياضية تجربة مثيرة ورائعة ، وتعتبر القناة من مشهد البث الرياضي العربي، وتلعب دورًا في عرض الأحداث الرياضية إلى المشاهدين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة بين سبورت

إليكم ترددات قناة بين سبورت الرياضية على القمر النايل سات والقمر عرب سات:

القمر الصناعي :نايل سات

التردد: 11054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

وهناك تردد اخر

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 10810.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

ويمكن ضبط التردد من خلال الدخول إلى الاعدادت من خلال جهاز التحكم واختيار البحث اليدوي واختيار القمر الصناعي وكتابه التردد والبيانات المطلوبة كمعدل الترميز ومعامل التصحيح ومن ثم الضغط على كلمه بحث والانتظار حتى يتم تنزيل القناة

معلومات عن قناة بين سبورت

تعمل قناة بين سبورت على تغطية شاملة لمختلف الرياضات مثل التنس و كرة السلة والجولف ، كرة القدم، وكذلك الكثير من الرياضات الشهيرة، وتعمل القناة على عرض المباريات و البطولات الهامة ، وتعمل القناة أيضا بتقديم عروض تحليلية، هذا وتعتبر قناة بين سبورت الرياضية مصدرًا موثوقًا لمحبي الرياضة في العالم العربي، حيث تعرض تحليلات تجعل من مشاهدة الرياضية تجربة رائعة ومميزة.