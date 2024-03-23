ثبتها واضبطها الآن.. تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات

يعتبر تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 واحدا من أهم الترددات بحثا في العالم العربي، حيث تعد قناة روتانا أحد أهم القنوات العريقة التي تتمتع بتاريخ طويل منذ زمن حيث تقوم إدارة القناة بعرض باقة من امتع الافلام السينمائية المميزة والحصرية والتي تحصد جوائز عديدة، كما تتيح القناة لمتابعيها الاستمتاع بتوفير محتوى سينمائي يلاقي توقعات المشاهدين، وحرصا من إدارة القناة على توفير أفضل جودة تعمل تحديثات دائمة في تردد القناة.

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 على النايل سات

يمكنك استقبال تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات من خلال اتباع الخطوات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12226./11843.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة استقبال تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024

لضبط وتنزيل تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 على جهازك التلفزيون عليك اتباع الخطوات الآتية:

عليك الدخول اولا على قائمة الإعدادات الأساسية في جهاز الرسيفر.

في هذه الخطوة عليك كتابة التردد المخصص للقناة من خلال جهاز التحكم عن بعد.

عليك تحديد نوع القمر الصناعي وكتابة باقى البيانات بصورة صحيحة.

النقر بعد ذلك على كلمة تثبيت.

في هذه الخطوة سوف يتم تنزيل القناة بكل يسر وسهولة.

في نهاية المقال نكون قد أوضحنا لحضراتكم كيفية استقبال تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات وكيفية استقبال القناة على جهاز التلفاز.