منصة مظلتي تُعلن عن رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أعلنت الحكومة العراقية منذ الفترة الماضية عن تقديمها يد الدعم لمواطنيها الفقراء ومعدومي الدخل، مساهمة منها فى تحسين مستوى المعيشة، وتمكينهم من شراء جميع مستلزماتهم السلعية، ومنذ ذلك الإعلان سارع جميع المواطنين فى البحث عن رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية للحصول على الدعم المقدم لهم.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين

وضعت الحكومة العراقية منصة مظلتي الإلكترونية كي تسهل على المواطنين عمليات التقدم والإستعلام عن المقبولين فى الدعم، من خلال الدخول إلى المنصة واتباع الخطوات التالية:-

أولا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي للحصول على الوجبة من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا

قم بعملية تسجيل الدخول إلى المنصة عن طريق كتابة الرقم القومي واسم المستخدم.

اختر كلمة معرفة الأسماء المشمولين من ثم اختر الدفعة التى ترغب فى الاستعلام عنها مثال الوجبة الأخيرة.

اضغط فيما بعد على كلمة استعلام وثم بتحميل ملف الpdf والذي يضم قائمة بها أسماء جميع المقبولين فى تلك الوجبة.

شروط برنامج الحصول على الرعاية الاجتماعية

إذا كنت ترغب فى الحصول على الوجبة العاشرة فإن هناك مجموعة من الشروط يجب عليك استيفاؤها وهي:-

أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية وأن يكون مقيم داخل دولته بشكل مستمر.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

عدم حصول المتقدم على أي دعم اخر.

أن يكون المتقدم غير ممتلك لأي من الأراضي او المساكن.

لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن استحقاقية الدخل.

إن يكون لديه أسرة مكونة من 4 أفراد أو أكثر.

أن يكون من العمالة غير المنتظمة.

أن يحمل بطاقة سارية.

من هنا تكون قد تعرفنا على رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين والشروط التى يجب توافرها للحصول على الدعم بالإضافة الى معرفة طريقة الاستعلام والدخول الصحيحة إلى الموقع.