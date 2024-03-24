قرار رسمي.. زيادة معاشات تكافل وكرامة ورابط الاستعلام عن تكافل وكرامة

اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة وجيزة عن زيادة مرتبات العاملين إلى جانب زيادة الحد الأدنى للمعاشات، وذلك دعما منها فى مواجهة الأزمة الاقتصادية نتيجة ارتفاع الأسعار التى تشهدها البلاد فى تلك الفترة، ومنذ إن أذيع ذلك الخبر أخذ الجميع فى التساؤل حول حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة، فما هي قيمة الزيادة التى وضعتها وزارة المالية

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% وبهذا تصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة صرف المعاش، وقال إن تلك الزيادة سوف تكلف الدولة 5.5 مليار جنيه مصري، وجاءت تلك الزيادة من أجل رفع مستوى معيشة المواطن الفقير ومعدومي الدخل، وسوف يتم صرف تلك الزيادة بداية من شهر مارس المقبل لعام 2024.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه

وضعت الحكومة المصرية رابطا مباشر كي يسهل على المصريين موعد وميعاد صرف معاش تكافل وكرامة، إلى جانب معرفة الشروط وطريقة التقديم من خلال عدة خطوات وهي:-

الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة من هنا

بعد الدخول الى الموقع اضغط على كلمة الاستعلام عن نتيجتك

ادخل الرقم القومي وانقر فوق كلمة استعلام

سوف تظهر لك النتيجة سواء بالقبول او الرفض مع ذكر السبب

من هنا تكون قد تعرفنا معا حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة، وعلمنا إن قيمة تلك الزيادة تقدر بنسبة 15%، كما تعرفنا على موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة التى أقرتها الدولة ، ووضعنا لكم رابط وطريقة الاستعلام.