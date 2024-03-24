لعشاق المشاكسات.. نزل تردد قناة توم وجيري 2024 على القمر الصناعي نايل سات 

تبحث العديد من الأمهات عن تردد قناة توم وجيري 2024 من أجل ضبطها وتحميلها على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات ومشاهدة المحتوى الممتع التي تقوم بتقديمه للأطفال والصغار كما يمكن ضبط هذه القناة بكل سهولة من خلال ريموت الكنترول.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات

هناك تردد خاص بقناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات لضبطها وتنزيلها على الرسيفر وهذا التردد يكون كالآتي

تردد القناة هو 12149

معامل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ⅚

جودة القناة sd

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات

يوجد تردد خاص على قناة توم وجيري من أجل ضبط القناة وتحميل على الرسيفر وهذا التردد يكون كالآتي

تردد القناة هو 11315

معامل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚

جودة القناة sd

كيفية ضبط تردد قناة توم وجيري

هناك العديد من الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل ضبط وتحميل قناة أون وجيري على جهاز التلفاز الخاص بك ومشاهدة المحتوى التي تقوم بتقديمه للأطفال وهذه الخطوات تتمثل في الآتي

قم باستخدام جهاز الريموت الخاص بك

قم بالضغط على زر قائمة الإعدادات الموجودة على ريموت الكنترول الخاص بك.

أختر كلمة تثبيت يدوي من الخيارات المعروضة ومن ثم اختر كلمة ضبط التردد.

اضبط قناة توم وجيري بشكل يدوي عن طريق كتابة المعلومات الخاصة بك مثل تردد القناة معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ ومعامل الاستقطاب في الأماكن المخصصة لهم بشكل صحيح.

بعد الانتهاء من تسجيل كل البيانات الخاصة بالقناة قم بالضغط على كلمة ضبط .

سوف يتم تحميل القناة وحفظها وسوف تظهر ضمن القنوات الموجودة على جهازك الخاص وبإمكانك نقلها بعد ذلك في المكان الذي تريده على جهاز التلفزيون.

في النهاية قد علمنا ما هو تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمشاهدة الكرتون والبرامج التي تخص الأطفال.