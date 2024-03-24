هتنزل عيالك وانت في بيتك.. خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 وشروط إضافتهم

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 وقد يلزم توافر العديد من الشروط المختلفة في الفئات المحددة للاضافة من أجل قبول إضافة المواليد.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

هناك بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين وهذه الخطوات تكون كالآتي

يجب أولا الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بدعم مصر من خلال زيارة هذا الرابط

سيطلب منك مباشرة إدخال رقم البطاقة التموينية في المكان المخصص لها.

أختر كلمة خدمات التموين ومن ثم أدخل إسم الأم الأول.

أختر بعدها كلمة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

سوف يطلب منك إدخال اسم المولود الذي ترغب في إضافته والرقم القومي الخاص به المسجل في شهادة الميلاد.

حدد صلة القرابة ثم اختر ضم القرابة ومن ثم اضغط في النهاية على كلمة إضافة.

شروط إضافة المواليد الجدد

يجب توافر العديد من الشروط المختلفة من أجل إضافة مولود جديد على بطاقة التموين للفئات المحددة وهذه الشروط تتمثل في الآتي

يشترط ألا يقل عمر الأطفال المراد ضمها على بطاقة التموين عن أربعة سنوات.

لابد من ألا يزيد الحد الأدنى للدخل الشهرى عن ثلاثة آلاف جنيهات.

من الضروري أن يكون المعاش الشهري للأسرة 2500 جنيه.

ألا يزيد عدد المواليد المضافة على بطاقة التموين عن إثنان بحيث تكون البطاقة مكونة من زوج وزوجة وطفلين.

ينبغي أن تكون البطاقة التموينية لثلاثة أفراد فقط لا غير ويمكن إضافة الفرد الرابع في حالة إذا كانت الأسرة من الأولى بالرعاية.

في النهاية قد علمنا أهم الشروط المطلوبة من أجل إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين وطريقة إضافة هذه المواليد.