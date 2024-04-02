استعلم عن اسمك.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وشروط الحصول على الدعم

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة الطريقة الخاصة بالاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما يجب توافر الشروط المطلوبة في الشخص المتقدم من أجل قبوله في الحصول على هذا الدعم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عن طريق اتباع الخطوات البسيطة الآتية

يجب أولا الذهاب الى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك من خلال زيارة هذا الرابط https://www.molsa.gov.iq/verify/index.php?url=/

أختر بعدها كلمة الخدمات الإلكترونية من الخيارات الظاهرة أمامك ومن ثم اختر كلمة هيئة الرعاية الاجتماعية

حدد الوجبة الذي ترغب في الاستعلام عنها.

عند الانتهاء قم بالضغط على كلمة استعلام وسوف يظهر لك الكشف الطبي الخاص بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

يجب توافر بعض الشروط المطلوبة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق وهذه الشروط تتمثل في الآتي

يجب على المتقدم أن يكون عراقي الجنسية ولا يحمل جنسية غير ذلك.

كما يشترط أن يكون مقيم إقامة دائمة على أراضي العراق.

يجب ألا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما بالنسبة للرجل المتقدم.

كما ينبغي ألا يقل عمر المرأة المتقدمة عن خمسة عشر عامًا ولا يتجاوز خمسة وخمسين عامًا أثناء التقديم على هذا الدعم.

إثبات عدم وجود أي أملاك ثمينة خاصة بالمتقدم.

في النهاية قد علمنا ما هي الشروط المطلوبة من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق وطريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من هذا الدعم.