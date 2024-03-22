“حقيقة أم أشاعة joradp.dz” حقيقة زيادة منحة رمضان في الجزائر إلى 13 ألف دينار جزائري

منحة رمضان في الجزائر 2024

بعد تداول البعض لأخبار تفيد بزيادة منحة رمضان في الجزائر لتصل الى 13 ألف دينار، رد مسئول بوزارة التضامن على تلك الأخبار ، ونفى صحتها وأكد أنها مجرد شائعات لا أساس لها، وأن منحة رمضان لازالت كما هي 10 آلاف دينار ولا توجد أي زيادة على هذا المبلغ، وفي حالة وجود قرار بزيادة منحة رمضان سيتم الإعلان عنها من مصادر رسمية.