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“حقيقة أم أشاعة joradp.dz” حقيقة زيادة منحة رمضان في الجزائر إلى 13 ألف دينار جزائري
منحة رمضان في الجزائر، مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك ينتظر الكثير من الفقراء ومحدودي الدخل دعم من الحكومة لمساعدتهم على تلبية متطلباتهم واحتياجات أسرهم خلال الشهر الكريم، وقد ترددت أنباء عن نية الحكومة في زيادة مبلغ المنحة في ظل غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة، واليوم سنوضح لكم من خلال هذا المقال كافة تفاصيل منحة رمضان.
منحة رمضان في الجزائر 2024
بعد تداول البعض لأخبار تفيد بزيادة منحة رمضان في الجزائر لتصل الى 13 ألف دينار، رد مسئول بوزارة التضامن على تلك الأخبار ، ونفى صحتها وأكد أنها مجرد شائعات لا أساس لها، وأن منحة رمضان لازالت كما هي 10 آلاف دينار ولا توجد أي زيادة على هذا المبلغ، وفي حالة وجود قرار بزيادة منحة رمضان سيتم الإعلان عنها من مصادر رسمية.
شروط منحة رمضان في الجزائر 2024
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط المطلوبة للاستفادة من منحة رمضان في الجزائر وذلك حتى يصل هذا الدعم لمستحقيه من المحتاجين بالفعل، وفيما يلي نستعرض لكم تلك الشروط :
- أن يكون مقدم الطلب مسلم الديانة.
- أن يكون حاملًا للجنسية الجزائرية ومقيم داخل الدولة بشكل دائم.
- ألا يكون متهم في أي قضايا جنائية أو قضايا تخص الشرف.
- أن يكون محدود الدخل ومستحق للدعم، ولا يمتلك أي شيء ذو قيمة كالعقارات والأراضي وغيرها.
التسجيل في منحة رمضان في الجزائر
يمكن للمستحقين لمنحة رمضان في الجزائر التقدم بطلب الكتروني للتسجيل بالمنحة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى موقع الأمانة العامة للحكومة الرسمي من خلال الضغط على هذا الرابط.
- من الخدمات الإلكترونية بالموقع اختر “التسجيل في منحة رمضان”.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- ارفع المستندات اللازمة لاستكمال التسجيل.
- اضغط على “ارسال الطلب” ليتم مراجعته من قِبل المسئولين ثم الرد عليه.