NOW.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 154 مترجمة عبر فيديو لاروزا

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 154، ارتفعت مؤشرات البحث في الآونة الأخيرة بالمسلسل التركي الشهير قيامة عثمان، والتي وصلت الأحداث إلى الحلقة 154، وبعد أن حقق هذا المسلسل نجاح كبير وباهر بين المسلسلات، تمكن من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من المتابعين، وأصبح منافسًا للكثير من المسلسلات المقدمة في الوقت الحالي، ومن خلال مقالنا سوف نستعرض لكم أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 154 مع موعد عرضها، تابعونا لمعرفة المزيد.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 154 مترجمه

يعتبر من مسلسل قيامة عثمان من أشهر المسلسلات، والتي يبحث عنه الكثير من محبي الدراما التركية لمتابعته، والجدير بالذكر أنه تمكن من حصد نسبة كبيرة من المشاهدات والتي وصلت إلى 10 ملايين مشاهدة، ونظرًا للارتفاع الشديد لعدد المشاهدات لهذا المسلسل، ننقل لكم عبر موقعنا أبرز التطورات التي حدثت في الحلقات السابقة حتى 154 حلقة، وقد تشهد الحلقات الحلقة القادمة على عودة شخصية التيمورالب، بـ جانب تحالف عثمان مع تاج الدین نویان لمواجهة جلاد روما، كما أنه سنشاهد خطف السيد يعقوب وغيره، وإليكم في السطور التالية موعد عرض هذه الأحداث المشوقة.

ما هي القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكنكم مشاهدة مسلسل قيامة عثمان على موقع فيديو لاروزا من خلال الدخول إلى الموقع عبر محركات جوجل، كما يمكنكم متابعة الحلقة عبر قناة اي تي في التركية، وذلك في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، وإليكم تردد القناة فيما يلي:

القمر الصناعي ترك مات:-

التردد 11628

معدل الاستقطاب أفقي

الترميز: 27500

الجودة اتش دي.

5/6 التصحيح

القمر الصناعي نايل سات:-

التردد 12034

التصحيح 3/4

الاستقطاب أفقي

الترميز 27500

القمر الصناعي عرب سات:-