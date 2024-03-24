دلوقتي استقبل .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على النايل سات

بدأ عدد الباحثين عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك في الازدياد خلال آخر فترة، وكان ذلك من قبل الكثير من المواطنين المصريين وكذلك العرب أجمع في الوطن العربي بأكمله وذلك لأن قناة ناشيونال جيوغرافيك تعتبر من القنوات التي يحبها العرب جميعهم، وذلك لما تعرضه من برامج محتواها عن الطبيعة والحيوانات التي يستمتع بمشاهدتها الناس من خلال أفلام وبرامج وثائقية يكون محتواها عن جميع الحيوانات الموجودة في الطبيعة حولنا، وتعتبر تلك القنوات أولى القنوات التي تعرض محتوى يخص الطبيعة بجودة عالية ممتازة في الوطن العربي كله، مما يجعلها من أكثر القنوات التي يشاهدها الناس على التلفاز.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

وبعد أن تم إغلاق القناة بحلول العام الجديد وذلك لتغير التردد وجعله ترددات جديدا يمتاز بجودة أحسن، فازداد معدلات البحث عنه، لكي يتمكن الناس من متابعة القناة بشكل مستمر على شاشة التلفاز الخاصة بهم، وأعلن مسؤولي قناة ناشيونال جيوغرافيك عن التردد الجديد للقناة حتى يتمكن متابعونا من مشاهدتها باستمرار، لذلك سنعرض لكم التردد الجديد، الذي يمتاز بعدة مميزات ومن ضمنها أن جودة القناة أصبحت HD لجعل الرؤية أفضل، وهذا هو التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات وما يتعلق به.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11226.

معدل الاستقطاب: 30000.

معدل الترميز: أفقي H.

معامل التصحيح: ¾.

تردد القناة على العرب سات

التردد: 11804

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: ¾

التشفير: مفتوحة.

كيفية تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكنكم تنزيل تردد القناة بعدة خطوات بسيطة وهي أن تقوم اولا بفتح قائمة الإعدادات واختيار اعدادات القنوات ومنها اختر تنزيل قناة وبعد ذلك اختر القمر الصناعي الذي تريد تنزيله، واكتب التردد التابع لتلك القناة ومن ثم ما يتعلق به مثل معدل الترميز و بعد كتاباتهم اضغط على زر حفظ.