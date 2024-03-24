بدقة عالية.. تردد قناة بين سبورت الرياضية 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة

تردد قناة بين سبورت، تعتبر هذه القناة من أفضل القنوات الرياضية على مستوى الشرق الأوسط حيث يمكنك بكل سهولة إدخال تردد قناة beIN سبورت وتنزيل القناة على التلفزيون بهدف مشاهدة العديد من المباريات المختلفة لكرة القدم والألعاب الأولمبية ودوريات كرة القدم المتنوعة ويمكنك أيضاً تنزيل القناة بالترددات الخاصة بها.

تردد قناة بين سبورت

تعتبر قناة beIN سبورت من أهم مجموعة قنوات بي إن حيث يمكنك تنزيل القناة عن طريق ضبط جهاز الرسيڤر على تردد قناة بين سبورت الآتي:

تردد قناة beIN سبورت على القمر الصناعي نايل سات: 12264.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بقناة beIN سبورت: 2/3.

استقطاب القناة: رأسي.

جودة القناة: HD

كما يوجد تردد قناة beIN سبورت على القمر الصناعي سهيل سات: 11547.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

استقطاب القناة: رأسي.

جودة القناة: SD

يوجد أيضاً تردد قناة beIN سبورت على القمر الصناعي عرب سات: 12379.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD

مميزات قناة beIN سبورت الرياضية

تقوم قناة beIN بتقديم الكثير من المميزات والتي تتمثل في الآتي:

تقوم هذه القناة بتقديم كافة المباريات الضرورية والبطولات الرياضية الكبرى والتي يقوم بتوفيرها أهم الإعلاميين والمعلقين الرياضيين.

تقدم أيضاً هذه القناة مجموعة من الأستوديوهات التحليلية والتي يقوم بتقديمها أفضل الخبراء والرياضيين والمحللين المتميزين.

تتميز هذه القناة بالتغطية المتميزة والحصرية لأفضل البطولات العالمية بجميع بطولات الرياضات سواء كانت كره القدم أو الطائرة.

في نهاية موضوعنا نود أن نكون قدمنا كافة التفاصيل الخاصة بموضوع تردد قناة beIN سبورت.