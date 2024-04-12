ما حقيقة زيادة راتب الضمان الاجتماعي في الأردن للمستفيدين بداية من الشهر القادم

زيادة راتب الضمان الاجتماعي في الأردن، يتساءل العديد من المواطنين بالأردن عن الزيادة الخاصة بالرواتب التابعة للضمان الاجتماعي، حيث أن الضمان الاجتماعي أحد الطرق الخاصة بالتأمين الشامل للمواطنين، فيقوم هذا الضمان بتوفير الدعم المالي شهريًا لسد حاجة المواطنين، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن زيادة رواتب الضمان الاجتماعي الخاص بدولة الأردن وجميع مواطنيها.

زيادة راتب الضمان الاجتماعي في الأردن

قد تم الإعلان عن الزيادة التي سيتم تطبيقها على رواتب الضمان الاجتماعي بدولة الأردن، حيث سيتم زيادة الحد الأدنى الخاص بهذه الرواتب نظرًا لما تمر به البلاد بأزمات اقتصادية من الممكن أن تؤثر على المواطنين وتسبب لهم ضغطًا كبيرًا، فهناك ما يقرب من أكثر من 76 ألف متقاعد في الأردن، وهذا العدد يمكنه أن يحصل على زيادة راتب الضمان الاجتماعي في الأردن، فقد تم الإعلان عن الزيادات التي سيتم تطبيقها وهي ما يمكن أن تصل إلى 23 مليون دينار، فتكون تلك الزيادة بنحو 5% وهذا بحد أقصى، كما أنه قد تم الإعلان عن إمكانية المواطنين لتعديل النسب الخاصة بالزيادات السنوية الخاصة بهم في هذه الفترة، حيث أن تلك الفترة ستنتهي في 15 من فبراير الجاري.

تعديل نسب الزيادة السنوية

من الممكن أن يتم تعديل نسب الزيادة السنوية من خلال بعض الطرق ومنها: