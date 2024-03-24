تمديد الزيارة العائلية المتعددة 1445، تعرف على الشروط وخطواط مد فترة الإقامة

كيفية تمديد صلاحية الزيارة العائلية، تقدر الحكومة السعودية رغبات المواطنين المقيمين في قضاء وقت مع عائلتهم يكون اطول من المدة المحددة، كما تمنحهم فرصة الذهاب خارج السعودية والعودة مرة أخرى، وذلك وفقاً لفترات محددة يجب الالتزام بها وفي نفس الوقت أصبح من الممكن تمديد صلاحية ومدة الزيارات العائلية، وهذا ما سوف نتناوله بالتفصيل من خلال السطور القادمة.

كيفية تمديد صلاحية الزيارة العائلية

يمكن للمقيمين في السعودية القيام بتمديد صلاحية الزيارة العائلية إلكترونياً دون الذهاب إلى أي جهات حكومية, وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول في منصة أبشر الإلكترونية عن طريق ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار دليل الخدمات الإلكترونية وبالتحديد خدمات الحجوزات السعودية.

قم بالضغط على خدمة تمديد صلاحية الزيارة العائلية.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

إدخال جميع البيانات الشخصية.

إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.

طباعة إيصال دفع الرسوم.

ثم قم بتأكيد الطلب.

شروط تمديد صلاحية الزيارة العائلية

يجب استيفاء كافة الشروط الخاصة بقبول تمديد صلاحية الزيارة العائلية والتي تتمثل فيما يلي:

أن تكون المدة المتبقية من صلاحية الزيارة لا تزيد عن اسبوع.

يجب أن يكون صاحب التأشيرة موجود فعلياً في السعودية.

عدم وجود أي مخالفات مرورية.

عواقب عدم الالتزام بقواعد الزيارة العائلية

ينتج عن عدم الالتزام بقواعد الزيارة العائلية التعرض للعواقب الاتية:

غرامة مالية بقيمة 15 ألف ريال سعودي كأول عقوبة.

في العقوبة الثانية يتم دفع 25 ريال سعودي.

في الختام ننهي حديثنا عن كيفية تمديد صلاحية الزيارة العائلية مع توضيح شروط تمديد هذه الزيارة وضرورة الالتزام بقواعدها.