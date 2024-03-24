دلوقتي اضبط .. تردد قناة أون دراما on drama الجديد على النايل سات 2024

تتميز قناة أون on drama عن جميع قنوات الدراما، وذلك لما تعرضه من مسلسلات وبرامج حصيرة يستمتع بمشاهدتها كل الناس، حيث حظيت تلك القناة بمتابعة الكثير من الناس ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي بأكمله، حيث أن تلك القناة تعرض الكثير من المسلسلات الرمضانية التي يحب متابعتها الناس في الوطن العربي، وقد حازت القناة بثقة الناس في كل الوطن العربي في الآونة الأخيرة ويزداد متابعيها في الشهر الكريم حيث تعرض القناة المسلسلات الجديدة الحصرية.

تردد قناة أون دراما on drama

يبحث العديد من الناس عن التردد الخاص بقناة اون دراما، لأن تلك القناة تعرض العديد من المسلسلات المميزة والبرامج الشهيرة التي يحبها الكثير من الوطن العربي، ويرغبون في متابعتها على مدار اليوم لذلك سنعرض لكم التردد الخاص بتلك القناة حتى تتمكنوا من تنزيله على التلفاز الخاص بكم.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أهم البرامج والمسلسلات على قناة أون دراما

تقوم القناة بعرض تشكيلة متنوعة من المسلسلات والبرامج، كما أنها تحرص على تقديمها بشكل مستمر حتى لا يمل المشاهدون، وهي تتميز بتنوعها في عرض البرامج، وتلك هي البرامج المعروضة عليا:

برنامج صباح أون

برنامج كل يوم

برنامج ست الحسن.

برنامج وإن أفتوك.

برنامج نصف ساعة

برنامج أنا وأنا.

برنامج أجمل أكلة

برنامج أون سكرين.

برنامج قلوب عامرة.

كما تتميز القناة بالكثير من المسلسلات الرائعة المحبوبة وتعرض عدة مسلسلات رمضانية قد حققت بالفعل اليك عزيزي المشاهد نسبة مرتفعة من المشاهدات من خلال شاشة لقناة على التلفاز، والمسلسلات التي تعرضها القناة هي: