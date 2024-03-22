“استخرجها من بيتك” رابط استخراج بطاقة الرقم القومي اونلاين عبر بوابة مصر الرقمية

استخراج بطاقة الرقم القومي اونلاين، يعاني الكثيرون من إجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي، نظرًا لازدحام تلك الأماكن وكثرة المتقدمين، فيضيع وقت كبير من يوم الشخص أثناء الانتظار واتباع التعليمات، لذا وجد البعض في فكرة استخراج البطاقة أون لاين الحل الأمثل لتلك المشكلة، واليوم سنوضح لكم اليوم في هذا المقال الطريقة بالخطوات. رابط استخراج بطاقة الرقم القومي اونلاين أصبح الآن من السهل استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل عبر اتباع عدد من الخطوات البسيطة التي لن تستغرق سوى بضعة دقائق، وفيما يلي كيفية استخراج البطاقة أون لاين : الدخول الى بوابة مصر الرقمية عبر الضغط على هذا الرابط.

الانتقال الى خدمات الأحوال المدنية.

ثم الضغط على “الخدمات الخاصة بالمصلحة”.

من بين الخدمات المتاحة اختر خدمة “استخراج بدل فاقد الرقم القومي”.

قم بإدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة، ومن بينها الرقم القومي لمقدم الطلب.

استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي

عندما يفقد الشخص بطاقة الرقم القومي الخاص به فعليه اتباع بعض الخطوات الهامة أولها التوجه الى قسم الشرطة والإبلاغ عن فقدان البطاقة، ثم شراء استمارة بدل فاقد من الأحوال المدنية وتعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم اعتمادها من جهة التعليم أو العمل، والتوجه الى السجل المدني للتصوير واستكمال إجراءات استخراج بطاقة أخرى، سيتم تحديد موعد الاستلام بعد اسبوعين أو بعد 48 ساعة إذا كانت الاستمارة عاجلة.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024

يختلف سعر استمارة بطاقة الرقم القومي حسب نوع الاستمارة، فالاستمارة VIP التي يتم استلامها بعد ساعتين فقط سعرها 305 جنيه، والاستمارة العاجلة التي يتم استلامها في اليوم التالي للتقديم سعرها 175 جنيه والتي يتم استلامها بعد 3 أيام سعرها 125 جنيه، أما الاستمارة العادية فيبلغ سعرها 50 جنيه.